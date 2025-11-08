Logo
Dramatični snimci: Italijanska turistička destinacija pod vodom

08.11.2025

Snažne grmljavine donijele su bujne poplave i pretvorile italijansku turističku destinaciju u jezero. Video snimci su snimljeni u blizini Pjace Euripid, u Sirakuzi, na ostrvu Sicilija.

Dramatični snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju motocikle skoro potpuno potopljene pod vodom i automobile koji pokušavaju da se polako kreću dok im trepću svjetla za opasnost.

Takođe se mogu vidjeti crveno-bijeli stolovi i stolice kako ih voda nosi tamo gdje su nekada bili vidljivi putevi.

Par pješaka, držeći kišobrane da se zaštite od olujnog vremena, gaze kroz vodu koja im je dosegla do koljena.

Nacionalna meteorološka služba ItaliaMeteo izdala je upozorenje na umjerene padavine i grmljavinu za naredne dane, piše Kurir.

Najnovije nepogode na Siciliji usledile su nakon sličnih poplava 1. oktobra koje su zahvatile gradove Agriđento i San Leone, zbog čega stanovnici nisu mogli da napuste svoje domove.

