Tramp: Američki zvaničnici ne idu na samit G20

Izvor:

SRNA

08.11.2025

11:12

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da nijedan američki zvaničnik neće prisustvovati samitu Grupe 20 /G20/ u Južnoafričkoj Republici.

"Potpuna je sramota to što će sastanak G20 biti održan u Južnoafričkoj Republici. Nijedan zvaničnik američke administracije neće prisustvovati sve dok se nastavljaju kršenja ljudskih prava", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je rekao da su potomci prvih evropskih doseljenika u tu zemlju izloženi ubijanju i klanju i da im se zemlja i farme nezakonito konfiskuju.

Tramp je u septembru najavio da će potpredsjednik Džejms Dejvid Vens otputovati na sastanak umjesto njega, ali je sada rekao da američki predstavnici neće učestvovati na ovom samitu.

Američki predsjednik je istakao da se raduje održavanju samita G20 2026. godine u SAD. Za mjesto održavanja samita odabrano je njegovo odmaralište u Majamiju.

Ministarstvo spoljnih poslova Južnoafričke Republike nazvalo je Trampove komentare "žalosnim" i saopštilo da se raduje održavanju uspješnog samita zakazanog za 22. i 23. novembar.

