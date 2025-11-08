Banjalučane očekuje još nestabilnija sezona grijanja

08.11.2025
10:49
Komentari:0
Zbog dotrajale distributivne mreže, sistem daljinskog grijanja u Banjaluci sve teže funkcioniše, a bez ulaganja grada u rekonstrukciju, građane očekuje još nestabilnija sezona grijanja.
Od početka sezone grijanja, "Eko toplane" bilježe značajno povećanje broja kvarova na distributivnoj mreži, zbog čega su se redovno obraćali nadležnima.
"Ove godine u odnosu na proteklu sezonu, primorani smo da angažujemo dodatni broj eksternih izvođača radova na terenu, kako bismo u što kraćem roku otklanjali kvarove i obezbijedili urednu isporuku toplotne energije", kazali su iz "Eko toplana".
Otklanjanje kvarova na distributivnoj mreži koja se nalazi u vlasništvu i nadležnosti grada Banjaluka kao sastavni dio javne komunalne infrastrukture, prelazi zakonske i finansijske obaveze "Eko toplane".
U redovnoj su komunikaciji sa Gradskom upravom kako bi pronašli rješenje da grad obezbijedi sredstva u okviru budžeta.
"Očekujemo da nadležni u budžetu Grada obezbijede sredstva za rekonstrukciju distributivne mreže sistema daljinskog grijanja grada Banjaluka, jer u suprotnom možemo očekivati sve nestabilniju i neizvjesniju isporuku toplotne energije", navode iz preduzeća.
Inače, "Eko toplane", kako dodaju, su u ovu sezonu ušle u potpunosti spremne, sa aspekta proizvodnih kapaciteta.
"Proizvodnja toplotne energije se odvija u kontinuitetu, a prema spoljnim temperaturama", kazali su iz ovog preduzeća.
U interesu građana Banjaluke je neophodno političke razmjerice ostaviti po strani i što prije naći rješenje za probleme iz oblasti komunalne infrastrukture za isporuku toplotne energije, pišu Nezavisne.
