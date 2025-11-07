Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

Izvor:
Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će doći do potpune obustave saobraćaja za sva vozila u Ulici Petra Velikog, na dijelu od broja 64 C do broja 102 E u periodu od 10. novembra do 10. decembra u vremenu od 8.00 časova do 17.00 časova, zbog izvođenja radova na rehabilitaciji saobraćajnice u naselju Česma – Ulica Petra Velikog.
Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.
Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.
Radove izvodi preduzeće „Hidro-Kop“ d.o.o. Banja Luka.
