Ninković za ATV: Redaju se prioriteti kako gradonačelniku odgovara, a ne onako kako građani žele

Izvor:
ATV
07.11.2025
09:24
Komentari:0
Mnogo je problema sa kojima se susreće Banjaluka u posljednje vrijeme, prioriteti su potrebe građana, a ne ono na šta oni žele da troše novac, ističe predsjednik Skuštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković.
''Odluka na 1.200 000 KM koja je obavljena prije četiri dana, gdje se vidi da kroz javnu nabavku za 'izgradnju vodocrpilišta sa obaloutvrdom u Novoseliji' nije u skladu sa regulacionim planom, nemaju se sve potrebne dozvole i nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srpske'', rekao je Ninković.
Reakcije ljudi iz Centra za životnu sredinu i nadležnih iz ministarstava svakako nisu pozitivne, gdje ističu da je nemoguće da se redaju prioriteti kako njima odgovara, a ne onako kako građani od njih traže.
Nije prioritet šetalište, farbanje vojnog igrališta i slično, kada građani nemaju osnovne uslove za život, kaže Ninković.
