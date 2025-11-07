Logo

Ninković za ATV: Redaju se prioriteti kako gradonačelniku odgovara, a ne onako kako građani žele

ATV

07.11.2025

Нинковић за АТВ: Редају се приоритети како градоначелнику одговара, а не онако како грађани желе
Mnogo je problema sa kojima se susreće Banjaluka u posljednje vrijeme, prioriteti su potrebe građana, a ne ono na šta oni žele da troše novac, ističe predsjednik Skuštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković.

''Odluka na 1.200 000 KM koja je obavljena prije četiri dana, gdje se vidi da kroz javnu nabavku za 'izgradnju vodocrpilišta sa obaloutvrdom u Novoseliji' nije u skladu sa regulacionim planom, nemaju se sve potrebne dozvole i nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srpske'', rekao je Ninković.

Reakcije ljudi iz Centra za životnu sredinu i nadležnih iz ministarstava svakako nisu pozitivne, gdje ističu da je nemoguće da se redaju prioriteti kako njima odgovara, a ne onako kako građani od njih traže.

Nije prioritet šetalište, farbanje vojnog igrališta i slično, kada građani nemaju osnovne uslove za život, kaže Ninković.

Градска управа-Бањалука

Banja Luka

OJT formiralo predmet: Kako funkcioniše usvajanje regulacionih planova u Banjaluci?

''Imali smo izjednačavanje subvencija roditelja čija djeca idu u privatne i javne vrtiće, gdje smo obezbjedili sredstva da 165 KM plaćaju i jedni i drugi, gradonačelnik je taj prijedlog odbio, i rekao da se neće to tako isplaćivati, već umanjeno prema roditeljima čija djeca idu u privatne vrtiće. Predložili smo i besplatan prevoz za građane Banjaluke, ili ulaganje u srednje i osnovne škole kako bi se obezbijedili bolji materijalni uslovi za našu djecu, gradonačelnik je i to odbio, jer to za njega nije prioritet. Zato ne mogu da obećam ni da će gradonačelnik ovaj put izvršiti prijedlog raspodjele budžeta za 2026. godinu'', zaključio je Ninković.

Ljubo Ninković

Draško Stanivuković

