Pola vijeka Univerziteta u znaku sjećanja na heroje studentske brigade

Autor:Marijana Iveljić
06.11.2025
19:41
Pola vijeka Univerziteta u Banjaluci obilježeno je sjećanjem na one koji su u temelje slobode ugradili mladost i život. Na platou Pravnog i Mašinskog fakulteta služen je pomen za 87 studenata, asistenata i radnika Univerziteta koji su poginuli u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, kao pripadnici Studentske brigade.
„Kada je riječ o studentskoj brigadi, mi kažemo da je naš rat bio odbrambeni upravo oni pokazuju da je ovo uistinu bila odbrana otadžbine i ognjišta. Oni su imali samo mladost, srce i želju da sačuvaju svoju porodicu i Republiku“, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan.
Mnoge porodice koje dolaze na ovo mjesto čekaju da saznaju sudbinu svojih najmilijih. Među njima je i Zdravko Jorgić, otac nestalog studenta, koji je pred kraj rata otišao na front i nikada se nije vratio. Trideset godina kasnije, on i dalje dolazi na pomen u nadi da će naći odgovore.
„Došlo je do pucanja linije, njih 57 je zarobljeno. Dio su streljali, a dio odveli u Krivaju. Išao sam, tražio, ali o njemu ništa ne znam", ispričao je otac nestalog studenta Zdravko Jorgić.
Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin poručio je da je sjećanje na poginule članove akademske zajednice obaveza svih.
„Imamo obavezu sjećanja na nastradale pripadnike naše akademske zajednice, ali i da čuvamo Republiku Srpsku. Na svim pojedincima i institucijama je da je štite“, istakao je rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin.
Počast su odali i predstavnici boračkih organizacija. Njihova poruka je da se ne zaboravi žrtva i da se sloboda čuva istom snagom s kojom je odbranjena.
„Treba da budemo patriote, da razmišljamo kao ti mladi ljudi borci onog vremena. Republika Srpska je trajna kategorija i mi koji smo se borili nikada nećemo dozvoliti da joj iko naudi. Neka je vječna slava palim borcima“, kazao je ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić.
Pedeset godina Univerziteta u Banjaluci obilježeno je ne samo jubilejom, već i zahvalnošću. Imena, uklesana u kamen ispred fakulteta, podsjetnik su da Univerzitet nije samo mjesto učenja, nego i sjećanja da sloboda, jednom izborena, traje dok ima onih koji je pamte.
