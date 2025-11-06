Logo

FZO oštro osudio ponašanje Gradske uprave Banjaluka

06.11.2025

17:19

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Foto: ATV

Uprkos jučerašnjem pozivu svim političkim partijama i političarima da prestanu da koriste teme iz zdravstvenog osiguranja u političke svrhe, posebno kada su u pitanju osjetljive kategorije poput trudnica, predstavnici Grada Banjaluka su i danas nastavili sa tom praksom, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

- Naime, predstavnici Grada danas su u Fondu zdravstvenog osiguranja, uz pratnju medija, kako to obično čine, predali inicijativu za navodno "unapređenje primjene mjere besplatnih prenatalnih testova". Na poziv v.d. direktora Fonda Dejana Kusturića da odmah otvoreno razgovaramo o svim pitanjima i razjasnimo eventualne nejasnoće, rekli su da nemaju vremena, jer moraju da se vrate na gradilište. Vremena za pravljenje predstava za javnost i slikanje, ipak je bilo! To je jasna poruka koliko im je zapravo stalo do dijaloga i iskrene namjere da pomognu trudnicama - navodi se u saopštenju Fonda.

Kažu da Fond ostaje i dalje otvoren za saradnju sa svima koji žele da razgovaraju, pa i sa predstavnicima lokalnih zajednica.

расвјета

Banja Luka

TI BiH traži nadzor nad milionskim tenderom u Banja Luci: Sumnjive reference i model nabavke

- Napominjemo da je FZO Republike Srpske republička institucija te da zastupamo interese svih naših osiguranika, a ne samo pojedinih lokalnih zajednica. Kao što smo i juče naveli, nema potrebe da lokalne zajednice finansiraju neinvazivne prenatalne testove, jer će to i dalje činiti Republika i nadležne republičke institucije - piše u saopštenju.

Podsjećaju iz Fonda da je trenutno rješenje u vezi sa NIPT-om iznuđeno zbog odluke Konkurencijskog savjeta BiH, po kojoj su bili dužni da postupe, a o čemu su ranije već informisali javnost.

- Fond zdravstvenog osiguranja ostaje posvećen zaštiti prava svih osiguranika, posebno najosjetljivijih kategorija, koje zaslužuju odgovoran pristup, a ne da budu predmet političkih manipulacija - zaključili su u Fondu.

FZO Republike Srpske

Gradska uprava Banjaluka

