Služen pomen i položeni vijenci u čast poginulim studentima i radnicima

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan položio je u Banjaluci vijenac kod spomen-ploče poginulim studentima i radnicima Univerziteta u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Prethodno je služen parastos za 87 studenata i radnika Univerziteta koji su poginuli braneći Republiku Srpsku.

Parastosu su prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić Baštinac, predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić i predstavnici gradske Boračke organizacije.

Povodom obilježavanja 50 godina rada Univerziteta, vijence su na platou ispred Pravnog fakulteta i Mašinskog fakulteta položili i rektor Univerziteta Radoslav Gajanin, profesori, predstavnici studenata, boračke organizacije i članovi porodica.

Od početka ratnih dejstava studenti, radnici i nastavno osoblje Univerziteta u Banjaluci bili su u jedinicama Vojske Republike Srpske. U drugoj polovini 1994, kada je proglašeno ratno stanje na dijelu teritorije Republike Srpske, izvršena je mobilizacija svih studenata vojnih obveznika i dijela nastavnog osoblja Univerziteta u Banjaluci.

Naredbom Glavnog štaba Vojske Republike Srpske formirana je Studentska brigada, koja se sa oko 2.500 pripadnika u jesen 1994. godine nalazila na prvim linijama ratišta u odbrani Republike Srpske, djelujući prema Bihaću, prenosi Srna.