Stiže pogoršanje vremena u BiH, moguć i snijeg

Izvor:
Srpskainfo
06.11.2025
10:19
Komentari:0
Jutro uglavnom hladno uz mraz, a po kotlinama uz maglu ili nisku oblačnost.
Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Magla ili niska oblačnost se lokalno na sjeveru i sjeverozapadu može zadržati čitav dan, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.
U subotu, od jutarnjih časova, jače naoblačenje u cijeloj zemlji, tako da će vikend proteći u znaku pretežno oblačnog vremena u BiH. Kiša u početku samo lokalno, uglavnom na jugu i jugoistoku, a od večernjih časova nedjelje i u toku ponedjeljka kiše će biti u cijeloj zemlji.
U ponedjeljak na višim planinama moguće i malo snijega. Prestanak padavina u večernjim satima ponedjeljka.
Vjetar narednih dana slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura u naredna dva dana -2 do 4, na jugu do 6 stepeni Celzijusa. Dnevna temperatura 7 do 14, na jugu do 18 stepeni Celzijusa.
Za vikend nešto niže temperature tokom dana, ali uglavnom malo toplije ujutro, usljed povećane oblačnosti.
