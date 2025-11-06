Danas sunčano vrijeme, temperatura i do 20 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost na istoku i u Krajini.

Vjetar će biti slab do umjeren, u Semberiji uveče pojačan, istočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 10 do 15, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Društvo Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Gacko minus dva, Drinić, Ribnik i Šipovo minus jedan, Mrkonjić Grad, Srbac, Srebrenica, Han Pijesak i Tuzla nula, Kneževo, Čemerno, Novi Grad, Jajce i Sarajevo jedan, Doboj, Prijedor i Sokolac dva, Mrakovica i Bileća tri, Zvornik i Gradačac četiri, Višegrad pet, Trebinje, Rudo i Foča osam i Mostar devet stepeni Celzijusovih.