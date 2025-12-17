Logo
Large banner

Protest poljoprivrednika u Podgorici: Traže povećanje agrobudžeta

Izvor:

SRNA

17.12.2025

13:26

Komentari:

0
Протест пољопривредника у Подгорици: Траже повећање агробуџета

Ispred zgrade Vlade u Podgorici u toku je protest poljoprivrednika koji zahtijevaju povećanje agrobudžeta na najmanje pet odsto budžeta.

Proteste organizuju Poljoprivredni klaster, Unija stočara sjevera Crne Gore i Udruženje stočara Danilovgrad.

Ranije je najavljeno da će na ovaj skup doći poljoprivrednici iz svih krajeva države automobilima i traktorima.

Француска-протест пољопривредника

Svijet

Poljoprivrednici u Francuskoj od jutros blokirali najmanje pet auto-puteva

Kako navode organizatori, današnja akcija je upozorenje nadležnim i način da se skrene pažnja na niz problema sa kojima se susreću poljoprivrednici.

Poljoprivrednici očekuju jasan odgovor vlasti, uz napomenu da bi u slučaju ignorisanja njihovih zahtjeva mogli pribjeći oštrijim mjerama u budućnosti.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

Podgorica

Poljoprivrednici

protest

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Протести због клања говеда погођених нодуларним дерматитисом

Svijet

Protesti zbog klanja goveda pogođenih nodularnim dermatitisom

4 d

0
Консултације премијера Српске са више пољопривредних удружења

Republika Srpska

Konsultacije premijera Srpske sa više poljoprivrednih udruženja

1 sedm

0
Нови идент

Emisije

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

2 sedm

0
Од 1. децембра анкетно истраживање пољопривредних газдинстава

Ekonomija

Od 1. decembra anketno istraživanje poljoprivrednih gazdinstava

2 sedm

0

Više iz rubrike

С тржишта повучена храна за дојенчад Аптамил АР1

Region

S tržišta povučena hrana za dojenčad Aptamil AR1

4 h

0
Љубљана забранила уличне свираче: Казна од 150 евра по извођачу

Region

Ljubljana zabranila ulične svirače: Kazna od 150 evra po izvođaču

20 h

0
Пала ауто-мафија у Хрватској, хапшења и у БиХ

Region

Pala auto-mafija u Hrvatskoj, hapšenja i u BiH

22 h

0
Илустрација

Region

Uhapšen psihijatar, ranije prijavljen da je tukao d‌jecu i kolege

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

32

Rasvijetljeno razbojništvo iz 2022: Na Badnji dan pretukli i opljačkali ljude

15

32

Kovačević o Ganiću: Ni za Hitlera i Izetbegovića ne postoje presude, pa znamo

15

28

Djevojčica (12) zbog gripa završila u komi

15

27

Srpski brend zatvara sve radnje

15

24

Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima dobojskog SNSD-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner