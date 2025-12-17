Protest poljoprivrednika u Podgorici: Traže povećanje agrobudžeta

Izvor:
17.12.2025
Ispred zgrade Vlade u Podgorici u toku je protest poljoprivrednika koji zahtijevaju povećanje agrobudžeta na najmanje pet odsto budžeta.
Proteste organizuju Poljoprivredni klaster, Unija stočara sjevera Crne Gore i Udruženje stočara Danilovgrad.
Ranije je najavljeno da će na ovaj skup doći poljoprivrednici iz svih krajeva države automobilima i traktorima.
Kako navode organizatori, današnja akcija je upozorenje nadležnim i način da se skrene pažnja na niz problema sa kojima se susreću poljoprivrednici.
Poljoprivrednici očekuju jasan odgovor vlasti, uz napomenu da bi u slučaju ignorisanja njihovih zahtjeva mogli pribjeći oštrijim mjerama u budućnosti.
