Protesti zbog klanja goveda pogođenih nodularnim dermatitisom

Izvor:

SRNA

13.12.2025

12:09

Протести због клања говеда погођених нодуларним дерматитисом

Francuski poljoprivrednici su u znak protesta protiv politike klanja goveda pogođenih bolešću kvrgave kože blokirali puteve, posebno na jugozapadu Francuske, gdje je posljednjih dana otkrivena epidemija.

Blokade su organizovane tokom noći, a između ostalih saobraćajnica blokiran je auto-put između Tuluza i Bajona, i u Ošu, prenosi televizija BFM.

Na poziv Konfederacije poljoprivrednika za danas su planirane nove blokade.

Predsjednik Poljoprivredne komore Gornje Garone Kristijan Deke rekao je da je prvi slučaj nodularnog dermatitisa, koji je poznat i pod nazivom bolest kvrgave kože, potvrđen u departmanu Gornja Garona.

Ministar poljoprivrede Ani Ženevar rekla je da je uvjerena da je klanje jedino rješenje da bi se spasila cijela industrija, ali je naglasila i da je otvorena za dijalog.

U departmanu Arijež juče je zaklano 207 krava.

Francuska

Poljoprivrednici

Komentari (0)
