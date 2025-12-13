SIPA uhapsila jednu osobu, u pretresu otkriveno 65 kilograma skanka

Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jutros su na području Jablanice uhapsili jednu osobu, a zaplijenjeno je 65 kilograma skanka.

Navedena osoba uhapšena je zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlašteno proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga propisano Krivičnim zakonom FBiH.

"U sklopu višemjesečnog rada na predmetu, u cilju otkrivanja međunarodnog krijumčarenja opojnih droga, policijski službenici SIPA su prilikom zaustavljanja automobila na području Jablanice i prilikom pretresa vozila osumnjičenog otkrili i privremeno oduzeli 65 skanka", saopšteno je iz SIPA.

Uhapšeni je sproveden u službene prostorije SIPA radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, a njegov dalji status odrediće postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Navedene aktivnosti su provedene po usmenoj naredbi Opštinskog suda u Konjicu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko neretvanskog kantona.

Operativna akcije “M-17” realizovana je u saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko neretvanskog kantona.