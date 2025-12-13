Lažni lijek usmrtio najmanje 13 ljudi i desetine teško otrovao

Lažni lijek "oksikodon" koji se prodavao na internetu usmrtio je najmanje 13 ljudi u Holandiji i izazvao desetine teških trovanja, pokazala je istraga koju je sprovela bolnica "Erasmus MC".

Pravi lijek "oksikodon", snažan opiodni analgetik, inače se izdaje na recept, a većina žrtava nabavila lažni kupljen u onlajn prodavnici "Slapilen.net".

Tablete su sadržale nitazene, izuzetno snažan sintetički opioid koji može da izazove smrtonosna predoziranja.

Holandski Forenzički institut potvrdio je šest smrtnih slučajeva i četiri teška trovanja, prenosi portal NL Tajms.

Institut sumnja na još šest smrtnih ishoda, dok u jednom slučaju postoje snažne indicije o povezanosti.

Najmanje 22 osobe preživjele su teška trovanja, neke nakon intenzivnog liječenja, a stručnjaci upozoravaju da ovi podaci vjerovatno potcjenjuju stvarni razmjer problema.

Dvojica muškaraca povezanih sa spornim veb-sajtom trebalo bi da se u ponedjeljak, 15. decembra, pojave pred sudom zbog optužbi za trgovinu drogom, nakon smrti četrdesetčetvorogogdišnje Šeron iz Forburga.

Tužilaštvo ih zasad nije direktno povezalo ni sa jednim smrtnim slučajem, dok su glavni osumnjičeni i dalje u bekstvu.