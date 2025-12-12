Šta je guba i kako se prenosi?

Lepra ili guba je hronična zarazna bolest koju uzrokuje acidorezistentni, štapićasti bacil Mycobacterium leprae. Naziva se još i guba te Hansenova bolest.

Bolest je prepoznata još u drevnim civilizacijama Kine, Egipta i Indije, a prvi pisani zapis potiče iz 600-te godine prije Hrista. Kroz istoriju su oboljeli su bili odbačeni od društva i smještani u tzv. kolonije gubavaca.

Inkubacioni period je dug više meseci do više godina. Opisuje se više oblika lepre. Zajednička karakteristika im je početak sa nekarakterističnim promjenama na koži i sluzokoži.

Lepra lepromatosa (tip L) je najteži, anergijski i veoma zarazan oblik bolesti jer se uzročnik nalazi u velikom broju u promjenama. Manifestuje se prisustvom nodoznih (čvorastih) ili pločastih infiltrata u simetričnom rasporedu. Promjene su bolne i na temperaturu neosjetljive. Lokalizovane su pretežno u području glave, na koži lica, na nosu, ušnim školjkama, ali i na drugim dijelovima tijela. Česta su teža oštećenja kose, druge dlake i noktiju.

Društvo 112 novih supstanci: Nakon 14 godina proširen popis vrsta droge

Najčešće je ledirana sluzokoža nosa (hronični atrofični rinitis) što je praćeno otežanim disanjem, destrukcijom nosne pregrade, ulegnućem nosa. Nakon iščezavanja promjena ostaju ožiljci. Lepromatozne promjene mogu da se razviju i na drugim organima i sistemima oboljelih (respiratornom, oku, kostima). Limfne žlijezde su najčešće uvećane. Javljaju se i neurološke promjene praćene paralizom. U toku terapije, naročito u početku moguće je ispoljavanje tzv. "lepra reakcije" u vidu pogoršanja simptoma sa visokom febrilnošću što može po bolesnika da bude fatalno. Česte su glavobolje, groznica, bolovi u zglobovima.

Liječenje se izvodi u ordiniranju većeg broja lijekova. Najčešće se koristi dapson u dozi od 50-100 mg dnevno kroz period koji je dug, oko 3 godine. Lijek djeluje bakteriostatski (spriječeva razmnožavanje bakterija) Terapijski su koisni i tuberkulostatici, rifampicin i clofosamin. Najbolji se rezultati postižu liječenjem tuberkuloidnog oblika lepre. Izolacija bolesnika je potrebna dok su bakteriološki pozitivni.

Danas je lepra u Evropi rijetka; više od 80% leproznih bolesnika nalazi se u Aziji (Indija, Kina, Indonezija), Brazilu i Nigeriji.