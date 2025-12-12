Logo
Large banner

Šta je guba i kako se prenosi?

Izvor:

ATV

12.12.2025

15:38

Komentari:

0
Шта је губа и како се преноси?

Lepra ili guba je hronična zarazna bolest koju uzrokuje acidorezistentni, štapićasti bacil Mycobacterium leprae. Naziva se još i guba te Hansenova bolest.

Bolest je prepoznata još u drevnim civilizacijama Kine, Egipta i Indije, a prvi pisani zapis potiče iz 600-te godine prije Hrista. Kroz istoriju su oboljeli su bili odbačeni od društva i smještani u tzv. kolonije gubavaca.

Inkubacioni period je dug više meseci do više godina. Opisuje se više oblika lepre. Zajednička karakteristika im je početak sa nekarakterističnim promjenama na koži i sluzokoži.

Lepra lepromatosa (tip L) je najteži, anergijski i veoma zarazan oblik bolesti jer se uzročnik nalazi u velikom broju u promjenama. Manifestuje se prisustvom nodoznih (čvorastih) ili pločastih infiltrata u simetričnom rasporedu. Promjene su bolne i na temperaturu neosjetljive. Lokalizovane su pretežno u području glave, na koži lica, na nosu, ušnim školjkama, ali i na drugim dijelovima tijela. Česta su teža oštećenja kose, druge dlake i noktiju.

илу-лијекови-28092025

Društvo

112 novih supstanci: Nakon 14 godina proširen popis vrsta droge

Najčešće je ledirana sluzokoža nosa (hronični atrofični rinitis) što je praćeno otežanim disanjem, destrukcijom nosne pregrade, ulegnućem nosa. Nakon iščezavanja promjena ostaju ožiljci. Lepromatozne promjene mogu da se razviju i na drugim organima i sistemima oboljelih (respiratornom, oku, kostima). Limfne žlijezde su najčešće uvećane. Javljaju se i neurološke promjene praćene paralizom. U toku terapije, naročito u početku moguće je ispoljavanje tzv. "lepra reakcije" u vidu pogoršanja simptoma sa visokom febrilnošću što može po bolesnika da bude fatalno. Česte su glavobolje, groznica, bolovi u zglobovima.

Liječenje se izvodi u ordiniranju većeg broja lijekova. Najčešće se koristi dapson u dozi od 50-100 mg dnevno kroz period koji je dug, oko 3 godine. Lijek djeluje bakteriostatski (spriječeva razmnožavanje bakterija) Terapijski su koisni i tuberkulostatici, rifampicin i clofosamin. Najbolji se rezultati postižu liječenjem tuberkuloidnog oblika lepre. Izolacija bolesnika je potrebna dok su bakteriološki pozitivni.

Danas je lepra u Evropi rijetka; više od 80% leproznih bolesnika nalazi se u Aziji (Indija, Kina, Indonezija), Brazilu i Nigeriji.

Podijeli:

Tagovi:

guba

Bolest

zaraza

liječenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

112 нових супстанци: Након 14 година проширен попис врста дроге

Društvo

112 novih supstanci: Nakon 14 godina proširen popis vrsta droge

1 h

0
Маска вирус прехлада жена болест

Zdravlje

Vlasti saopštile: Dvije žene oboljele od gube

1 h

0
Колегијум НСРС усвојио приједлог дневног реда 17. редовне сједнице

Republika Srpska

Kolegijum NSRS usvojio prijedlog dnevnog reda 17. redovne sjednice

1 h

1
На њему ће бити ћирилица: Стиже нови евро, ово је изглед

Ekonomija

Na njemu će biti ćirilica: Stiže novi evro, ovo je izgled

2 h

0

Više iz rubrike

Маска вирус прехлада жена болест

Zdravlje

Vlasti saopštile: Dvije žene oboljele od gube

1 h

0
Кардиолог тврди да је ово најбоља вечера за здравље срца

Zdravlje

Kardiolog tvrdi da je ovo najbolja večera za zdravlje srca

3 h

0
Не претјерујте с уносом магнезијума, ово су посљедице

Zdravlje

Ne pretjerujte s unosom magnezijuma, ovo su posljedice

3 h

0
Ово је јасан знак да вам је јетра болесна

Zdravlje

Ovo je jasan znak da vam je jetra bolesna

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

16

33

Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner