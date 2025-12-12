Logo
Large banner

112 novih supstanci: Nakon 14 godina proširen popis vrsta droge

Izvor:

Agencije

12.12.2025

15:31

Komentari:

0
112 нових супстанци: Након 14 година проширен попис врста дроге
Foto: pexels/Polina Tankilevitch

BiH je nakon 14 godina proširila listu kontrolisane droge unošenjem još 112 supstanci, što omogućava jačanje kontrole i bolji institucionalni odgovor na pojavu novih psihoaktivnih opijata, koji se brzo šire ilegalnim tržištem i predstavljaju rastući izazov.

Na listu su, između ostalih, uvršteni sintetički opioidi poput karfentanila i U-47700 /U-47700/, novi kanabinoidi poput 5F-MDMB-PICA /5F-MDMB-PICA/ i AB-FUBINACA /AB-FUBINACA/, te "dizajnerski" benzodijazepini, uključujući flubromazolam, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

Dopune liste će omogućiti usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa listama Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika, kao i efikasnije sprečavanje nezakonite proizvodnje, prometa i posjedovanja kontrolisanih materija.

Postupak dopune lista razmatran je na sjednici Komisije za suzbijanje zloupotrebe droge, na kojoj je predstavljena i ažurirana evidencija supstanci koje su od 2011. godine uvrštene u međunarodne režime kontrole, te je Komisija zaključila da se aktivnosti na dopunama popisa nastave i da se prijedlog izmjena uputi u dalju proceduru usvajanja.

Iz Ministarstva podsjećaju da je u toku i odvojen postupak kojim bi se kanabis premjestio sa liste zabranjenih na listu materija pod strogim nadzorom, isključivo radi medicinske primjene u okviru kontrolisanih farmaceutskih preparata.

Popis vrsta droge u BiH posljednji put je mijenjan 2008. i 2011. godine, a odluke o izmjenama donosi Savjet ministara.

Podijeli:

Tagovi:

lijekovi

Droga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Маска вирус прехлада жена болест

Zdravlje

Vlasti saopštile: Dvije žene oboljele od gube

1 h

0
На њему ће бити ћирилица: Стиже нови евро, ово је изглед

Ekonomija

Na njemu će biti ćirilica: Stiže novi evro, ovo je izgled

2 h

0
"Успјели смо": Након писања АТВ-а поправљена расвјета у Буквалеку

Banja Luka

"Uspjeli smo": Nakon pisanja ATV-a popravljena rasvjeta u Bukvaleku

2 h

1
Оперисан Рафаел Надал

Tenis

Operisan Rafael Nadal

2 h

0

Više iz rubrike

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

2 h

0
Гд‌је и како замијенити повучене новчанице након 31. децембра 2025.

Društvo

Gd‌je i kako zamijeniti povučene novčanice nakon 31. decembra 2025.

5 h

0
У седам градова БиХ ваздух нездрав

Društvo

U sedam gradova BiH vazduh nezdrav

8 h

0
На прелазима краткотрајна задржавања

Društvo

Na prelazima kratkotrajna zadržavanja

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

16

33

Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner