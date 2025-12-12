112 novih supstanci: Nakon 14 godina proširen popis vrsta droge

BiH je nakon 14 godina proširila listu kontrolisane droge unošenjem još 112 supstanci, što omogućava jačanje kontrole i bolji institucionalni odgovor na pojavu novih psihoaktivnih opijata, koji se brzo šire ilegalnim tržištem i predstavljaju rastući izazov.

Na listu su, između ostalih, uvršteni sintetički opioidi poput karfentanila i U-47700 /U-47700/, novi kanabinoidi poput 5F-MDMB-PICA /5F-MDMB-PICA/ i AB-FUBINACA /AB-FUBINACA/, te "dizajnerski" benzodijazepini, uključujući flubromazolam, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

Dopune liste će omogućiti usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa listama Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika, kao i efikasnije sprečavanje nezakonite proizvodnje, prometa i posjedovanja kontrolisanih materija.

Postupak dopune lista razmatran je na sjednici Komisije za suzbijanje zloupotrebe droge, na kojoj je predstavljena i ažurirana evidencija supstanci koje su od 2011. godine uvrštene u međunarodne režime kontrole, te je Komisija zaključila da se aktivnosti na dopunama popisa nastave i da se prijedlog izmjena uputi u dalju proceduru usvajanja.

Iz Ministarstva podsjećaju da je u toku i odvojen postupak kojim bi se kanabis premjestio sa liste zabranjenih na listu materija pod strogim nadzorom, isključivo radi medicinske primjene u okviru kontrolisanih farmaceutskih preparata.

Popis vrsta droge u BiH posljednji put je mijenjan 2008. i 2011. godine, a odluke o izmjenama donosi Savjet ministara.