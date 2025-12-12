Logo
Operisan Rafael Nadal

Izvor:

Telegraf

12.12.2025

14:33

Оперисан Рафаел Надал
Foto: Tanjug/AP

Doskorašnji španski teniser Rafael Nadal uspješno je operisan u četvrtak u zbog teškog osteoartritisa u trapeziometakarpalnom zglobu desne šake, saopštio je njegov medicinski tim.

Zahvat je izveo dugogodišnji Nadalov ljekar Anhel Ruiz Kotoro uz asistenciju doktora Vilara, dok je operaciju vodio specijalista dr. Aleks Ljuh.

Operacija dolazi svega dvije nedjelje nakon što se 22-struki Grend slem šampion vratio treninzima, posle pauze duže od godinu dana. Povratak hroničnog bola u šaci primorao je Nadala da se podvrgne intervenciji.

Гордан Грлић Радман

Region

Konferencija 30 godina Dejtona u Zagrebu

Nadal je posljednji zvanični meč odigrao na Dejvis kupu 2024. u Malagi, a Španac je planirao da u 2026. godini odigra više egzibicionih duela. Dalji tok oporavka biće poznat nakon kontrola u narednim nedjeljama, piše Telegraf.

Sam Rafa je čak stigao i da se našali, te je poručio: - Izgleda da neću biti spreman za Australijan open!

