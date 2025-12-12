Konferencija 30 godina Dejtona u Zagrebu

Ministar inostranih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je Srni da u BiH treba da bude poštovan Dejtonski mirovni sporazum, što podrazumijeva ravnopravnost dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Važan je dijalog konstitutivnih naroda i nosioca najviših funkcija u BiH i drago mi je što danas imamo priliku da organizujemo ovu konferenciju", rekao je Radman u Zagrebu prije međunarodne konferencije "30 godina nakon Dejtona: otvaranje puta lokalnim rješenjima".

BiH Košarac uputio otvoreno pismo poslanicima Sabora Hrvatske prije glasanja o spornom zakonu

On je dodao da je konferencija za otvoreni i iskreni dijalog za dobrobit svih u BiH.

"Ovu konferenciju organizujemo već peti put na godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovaj sporazum je zaustavio rat, ali treba raditi na izgradnji povjerenja u BiH, kao i na izbornim reformama", istakao je Radman.