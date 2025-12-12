Konferencija 30 godina Dejtona u Zagrebu

Izvor:
SRNA
12.12.2025
14:30
Komentari:0
Ministar inostranih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je Srni da u BiH treba da bude poštovan Dejtonski mirovni sporazum, što podrazumijeva ravnopravnost dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
"Važan je dijalog konstitutivnih naroda i nosioca najviših funkcija u BiH i drago mi je što danas imamo priliku da organizujemo ovu konferenciju", rekao je Radman u Zagrebu prije međunarodne konferencije "30 godina nakon Dejtona: otvaranje puta lokalnim rješenjima".
BiH
Košarac uputio otvoreno pismo poslanicima Sabora Hrvatske prije glasanja o spornom zakonu
On je dodao da je konferencija za otvoreni i iskreni dijalog za dobrobit svih u BiH.
"Ovu konferenciju organizujemo već peti put na godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovaj sporazum je zaustavio rat, ali treba raditi na izgradnji povjerenja u BiH, kao i na izbornim reformama", istakao je Radman.
BiH
2 h0
Republika Srpska
2 h2
Region
2 h0
Društvo
2 h0
Region
2 h0
Region
3 h0
Region
5 h0
Region
7 h0
Najnovije
Najčitanije
17
12
17
06
16
58
16
50
16
36
Trenutno na programu