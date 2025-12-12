Logo
Držali čovjeka kao roba dvije godine

Izvor:

Agencije

12.12.2025

10:04

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Bračni par iz Delnica je prema navodima tužilaštva u Rijeci, skoro dvije godine držao muškarca (42) u robovlasniškom odnosu i koristeći njegovu tešku finansijsku situaciju, tjerali ga na rad bez naknade.

Sumnja se da su muškarac (31) i žena (28) od kraja 2023. godine, pa sve do 9. decembra ove godine, iskorišćavali žrtvu koja je za to vrijeme živjela u nehumanim uslovima, a radi zarade prisiljavali su ga na obavljanje raznih fizičkih poslova pod njihovom kontrolom.

Muškarac (42) nije dobijao nikakvu platu, a oduzeli su mu i lična dokumenta i sklapali fiktivne ugovore, kako bi raspolagali njegovom imovinom.

Полиција ФБиХ

Hronika

Pronađena dva kilograma droge, jedna osoba uhapšena

Nakon ispitivanja u Opštinskom državnom tužilaštvu, sudiji istrage Županijskog suda u Rijeci podnijet je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenog bračnog para.

Tridesetjednogodišnjak se osim za krivično djelo trgovine ljudima, tereti i za nedozvoljeno posjedovanje veće količine oružja.

Tužilaštvo traži zatvor zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogli uticati na svjedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela prenijeli su hrvatski mediji.

