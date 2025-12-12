Maloljetnici napali stranog državljanina u Zagrebu

Trojica maloljetnika osumnjičena su da su u Zagrebu napala 24-godišnjeg stranog državljanina, a policija je obavila istragu.

- Zagrebačka policija završila je kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika osumnjičenih za razbojništvo - saopšeno je iz Policijske uprave zagrebačke.

Incident se dogodio u srijedu, 10. decembra, u 19.40 časova, kada je nekoliko počinilaca, koristeći fizičku snagu i tupi predmet, napalo stranca koji je regularno boravio u Hrvatskoj, te mu ukralo skuter i hranu.

Policija je ubrzo privela osobe koje se dovode u vezu napadom. Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su trojica maloljetnika počinila krivično djelo razbojništva i oštećenja tuđe stvari.

Po završetku istrage, osumnjičeni su u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, predati pritvorskom nadzorniku.

Hrvatski mediji pišu da je napadnut dostavljač hrane.