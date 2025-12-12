Logo
Large banner

Maloljetnici napali stranog državljanina u Zagrebu

Izvor:

SRNA

12.12.2025

09:18

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Trojica maloljetnika osumnjičena su da su u Zagrebu napala 24-godišnjeg stranog državljanina, a policija je obavila istragu.

- Zagrebačka policija završila je kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika osumnjičenih za razbojništvo - saopšeno je iz Policijske uprave zagrebačke.

lidl

Ekonomija

Lidl završio još jedan objekat u BiH

Incident se dogodio u srijedu, 10. decembra, u 19.40 časova, kada je nekoliko počinilaca, koristeći fizičku snagu i tupi predmet, napalo stranca koji je regularno boravio u Hrvatskoj, te mu ukralo skuter i hranu.

Policija je ubrzo privela osobe koje se dovode u vezu napadom. Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su trojica maloljetnika počinila krivično djelo razbojništva i oštećenja tuđe stvari.

Po završetku istrage, osumnjičeni su u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, predati pritvorskom nadzorniku.

мобилни радар-муп кс-10122025

Društvo

Hvataju na više od kilometar: Novi radari na putevima BiH

Hrvatski mediji pišu da je napadnut dostavljač hrane.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

fizički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У седам градова БиХ ваздух нездрав

Društvo

U sedam gradova BiH vazduh nezdrav

3 h

0
На прелазима краткотрајна задржавања

Društvo

Na prelazima kratkotrajna zadržavanja

3 h

0
Хрвати би могли да изгубе 154 милиона евра, једну ствар морају да ураде

Ekonomija

Hrvati bi mogli da izgube 154 miliona evra, jednu stvar moraju da urade

3 h

0
Ових шест датума рођења доносе финансијски успјех

Zanimljivosti

Ovih šest datuma rođenja donose finansijski uspjeh

3 h

0

Više iz rubrike

Ужас у затвору: Осуђеник је више пута силован и брутално претучен

Region

Užas u zatvoru: Osuđenik je više puta silovan i brutalno pretučen

3 h

0
Пленковић: Намјерно сам ушао у БиХ преко новог граничног прелаза

Region

Plenković: Namjerno sam ušao u BiH preko novog graničnog prelaza

17 h

1
Трудница се заглавила у контејнеру, интервенисали ватрогасци

Region

Trudnica se zaglavila u kontejneru, intervenisali vatrogasci

18 h

0
Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

Region

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner