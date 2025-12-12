Skandal potresao poznatu kliniku: Dijete (14) zlostavljano i snimljeno pod anestezijom

Poznatu Univerzitetsku kliniku potresao je skandal, pošto je tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 32-godišnjeg neimenovanog bolničara, koji je radio na odjeljenju intenzivne njege i bio zadužen za davanje anestezije.

On se tereti da je u periodu od 2017. do 2025. godine seksualno zlostavljao pacijente zdravstvene ustanove u Esenu, dok su bili pod anestezijom ili u indukovanoj komi, prenosi Bild.

"Nisu mogli da se brane"

Njemački mediji izvještavaju da se bolničar terete za napade na pet bespomoćnih pacijenata, različitih starosti, uključujući 14-godišnje dijete.

“Ležali su u vještačkoj komi ili pod punom anestezijom. Nisu mogli da se brane”, izjavila je portparolka Okružnog suda u Esenu.

Prijavljena silovanja, navodno, počinjena su u Univerzitetskoj klinici u Esenu, a jedno u bolnici u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Istraga je otkrila da je optuženi godinama radio u različitim ustanovama širom regiona, ponekad i paralelno, a preko agencije za privremeno zapošljavanje.

Zaplijenjeni snimci i fotografije

Tužilaštvo navodi da je 32-godišnjak snimao i fotografisao svoje zločine, a materijal je slao 30-godišnjoj poznanici koja je takođe optužena - za pomaganje i podstrekavanje. Protiv njega se vodi i postupak zbog posjedovanja i širenja dječije pornografije.

Čitav slučaj je otkriven tokom istrage o dječijoj i pornografiji sa životinjama, koju je sprovela kriminalistička policija u Kesfeldu.

Tokom pretresa stana optuženog, prošlog jula u Olfenu, zaplijenjeni su telefoni i digitalni mediji. Pronađena su dva snimka na kojima se vidi seksualno zlostavljanje pacijenata pod anestezijom, kao i fotografije nage, uspavane pacijentkinje.

Bolničar je uhapšen, početkom avgusta, u Dortmundu i od tada se nalazi u istražnom pritvoru. Ukoliko sud prihvati sadržaj optužnice, suđenje bi moglo započeti na proljeće.