Izvadili joj bebu iz stomaka: Majka i očuh optuženi za brutalno ubistvo trudnice

Alo

12.12.2025

10:18

Убијена Ребека Парк
Foto: Privatna arhiva

Pojavili su se jezivi detalji o ubistvu 22-godišnje Rebeke Park iz Mičigena, koju je, prema optužbama, napala njena majka, 40-godišnja Kortni Bartolomju, zajedno sa svojim suprugom Bredlijem Bartolomjuom (47).

Prema sudskim dokumentima, Kortni i Bredli su navodno isjekli Rebekin stomak kako bi izvadili njenog nerođenog sina.

policija hrvatska

Region

Držali čovjeka kao roba dvije godine

Nakon napada, tijelo mlade žene bilo je zakačeno za kamionet i odvučeno nekoliko metara duž šumske staze.

U izjavi pod zakletvom navodi se da je Kortni rekla Rebeki:

"Tvoja beba će umrijeti".

Bredli ju je zatim, prema navodima tužilaštva, izbo više puta nožem u, ili, pored pikapa parkiranog na planinarskoj stazi u Nacionalnoj šumi Mejnsti.

Planirana osveta

Motiv napada, prema policiji, povezan je sa navodnom aferom između Kortni i Rebekinog vjerenika, Ričarda Fejlora. U dokumentima se navodi da je par planirao osvetu, a da je Bredli ranije završio u zatvoru zbog situacije povezane sa Fejlorom.

Kortni je tokom ispitivanja navodno priznala da je otvorila Rebekin stomak "kako bi spasila bebu i odvela je Riču“.

Rekla je i da je Rebeka bila pri svijesti u trenutku kada je napad počeo, dok joj je Bredli držao nož na vratu.

Полиција ФБиХ

Hronika

Pronađena dva kilograma droge, jedna osoba uhapšena

Prema optužnici, nakon što su izvadili bebu, Bredli je prerezao Rebekino grlo, zatim užetom zakačio tijelo za svoj kamionet i odvukao ga nekoliko metara, prekrivši ga lišćem. Kortni je policiji rekla da je fetus stavljen u kesu za smeće, a nerođeni dječak u mali prenosni frižider, koji je kasnije bačen u kontejner.

Obdukcija

Rebekino tijelo pronađeno je 25. novembra. Obdukcija je potvrdila višestruke ubodne i sječene rane, kao i veliku posjekotinu na stomaku fetus nije pronađen.

Rebekin vjerenik Ričard uhapšen je istog dana kada je tijelo pronađeno, dok je njena sestra uhapšena dan kasnije zbog ometanja istrage, lažnog prijavljivanja krivičnog djela i uništavanja dokaza, prenosi "Alo".

Ubistvo

Mičigen

Amerika

SAD

