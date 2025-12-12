Logo
Naređena hitna evakuacija: Poplave ruše mostove, porodice zarobljene na krovovima kuća

Поплаве у Америци, излила се ријека
Foto: Tanjug/AP/Stephen Brashear

Rijeke u zapadnom Vašingtonu, u Americi, se izlivaju se iz svojih korita i poplavljuju gradove i kuće. Evakuacija u toku i oko 100.000 ljudi u državi Vašington suočava se sa potencijalnom evakuacijom zbog porasta opasnosti od poplava, prenosi CNN.

Guverner Vašingtona Bob Ferguson proglasio je vanredno stanje i apelovao na stanovništvo da se pridržava naredbi o evakuaciji, dok nivo rijeke Skagit veoma brzo raste. Stručnjaci upozoravaju da bi situacija mogla da se pogorša jer se danas očekuju nove poplave.

ILU-ŽENA-KNJIGA-220925

Zanimljivosti

Psiholozi tvrde da ovaj detalj govori više o vama nego što mislite

Poplave su zarobile porodice na krovovima, potopile mostove i izazvale ozbiljnu štetu, uključujući najmanje dva doma koja su uklonjena sa temelja. Poplave su zahvatile velike dijelove države, sa nekoliko potopljenih mostova i uništenim glavnim putem.

Klizište na autoputu 90, istočno od Sijetla, blokiralo je vozila, dok su poplave u gradovima Sumas, Nuksak i Everson natjerale stanovništvo na hitnu evakuaciju.

Nivo vode na rijeci Skagit dostigao je rekordnih 11,2 metra blizu Maunt Vernona u četvrtak uveče. Prethodni rekord je postavljen 1990. godine, kada je rijeka Skagit imala istorijski vrh od 11,2 metra blizu Maunt Vernona, na osnovu statistike Nacionalne službe za predviđanje voda. Pretpostavlja se da će nivo poplave u nekim mjestima dostići čak maksimum od 14,45 metara.

Okrug Skagit je planirao evakuaciju oko 75.000 ljudi u srijedu, jer je svima koji žive u stogodišnjoj poplavnoj ravnici rečeno da se spreme za odlazak u trenutku.

илу-новац-16102025

Ekonomija

Hrvati sve više gomilaju gotovinu: Stručnjaci otkrivaju razlog

Stotine životinja je evakuisano u štale za hitne slučajeve širom okruga Snohomiš, jer poplave ugrožavaju štale i farme duž rijeke, javila je u četvrtak televizija KOMO, pridružena CNN-u. Park „Evergrin Stejt Fair“ primio je 171 konja, 104 krave, 94 koze i 21 pile od lokalnih vlasnika u svoje štale za hitne slučajeve.

