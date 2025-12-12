Logo
Pun pesticida: Sa tržišta se povlači čeri paradajz

12.12.2025

09:52

Foto: Dương Nhân/Pexels

Zbog povišenog nivoa pesticida acetamiprida Državni inspektorat obavijestio je o opozivu proizvoda paradajz čeri od 500 grama koji u prodaju stavlja trgovački lanac Plodine, objavila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Riječ je o paradajzu od 500 grama, čija je godina berbe 2025., a LOT broj 47/03.

Dobavljač je Bruno S.R.L., Vallese di Oppeano, Verona, Italija, a proizvod u maloprodaju stavlja Plodine d.d, Rijeka.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, prenosi Poslovni.hr.

