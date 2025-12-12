Žena čuvala parking mužu, ali je pametni automobil "nadmudrio"

12.12.2025
08:20
Društvenim mrežama širi se viralna snimka iz Kine koja prikazuje kako tehnologija može riješiti jednu od najčešćih urbanih frustracija - borbu za parkirno mjesto.
Vozač automobila Huawei Saic H5 naišao je na ženu koja je stajala na praznom parkirnom mjestu, čuvajući ga za muža. Umjesto da ulazi u raspravu, vozač se poslužio lukavom varkom. Zaustavio je automobil ispred željenog mjesta s jasnim ciljem da je namami i barem na trenutak odvuče s pozicije.
Jednom kada se žena pomaknula i krenula prema njemu, vjerojatno kako bi mu objasnila da je mjesto zauzeto, vozač je iskoristio svoju priliku.
Aktivirao je automatski parkirni sistem (APS), a automobil je, koristeći svoje senzore i kamere, samostalno i precizno kliznuo na slobodno mjesto.
Žena je ostala poprilično zbunjena kada je shvatila da je nadmudrena, dok se muškarac, kako se vidi na kraju, udaljio s pobjedničkim osmijehom na licu.
Njegov potez postao je viralan i mnoge je oduševio, a čini se da bi ga brojni vozači pametnih automobila mogli pokušati kopirati, prenosi Indeks.
🇨🇳 A woman in China tried to hog a parking spot for her husband. So the driver just got out of the car and walked away and let his car finish the job.pic.twitter.com/I3uTPZfvF9— Orikron 🇵🇹 骆培思 (@orikron) December 11, 2025
