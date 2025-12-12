Policija podsjeća građane: Rok je 31. decembar

Policijska uprava Zvornik podsjeća građane da je u toku kampanja MUP-a Republike Srpske "Registruj oružje bez sankcija“, koja omogućava vlasnicima neregistrovanog, a zakonom dozvoljenog oružja, da ga legalizuju bez prekršajnih i krivičnih sankcija.

Registracija je moguća samo za oružje B kategorije - pištolje, revolvere, lovačko i sportsko oružje.

Rok za registraciju ističe 31. decembra 2025. godine.

Postupak registracije pokreće se u najbližoj Policijskoj stanici podnošenjem zahtjeva za izdavanje oružnog lista, bez obaveze dokazivanja porijekla oružja.

"Podsjećamo i da lica koja posjeduju oružje čije je nabavljanje i držanje zabranjeno mogu isto dobrovoljno predati nadležnoj Policijskoj stanici bez ikakvih pravnih posljedica, u skladu sa važećom amnestijom. Pozivamo sve građane koji posjeduju neregistrovano oružje da izvrše njegovu legalizaciju i time doprinesu većoj bezbjednosti zajednice", poručuju iz Policijske uprave Zvornik.