Logo
Large banner

Policija podsjeća građane: Rok je 31. decembar

Izvor:

ATV

12.12.2025

09:37

Komentari:

0
Полиција подсјећа грађане: Рок је 31. децембар
Foto: ATV

Policijska uprava Zvornik podsjeća građane da je u toku kampanja MUP-a Republike Srpske "Registruj oružje bez sankcija“, koja omogućava vlasnicima neregistrovanog, a zakonom dozvoljenog oružja, da ga legalizuju bez prekršajnih i krivičnih sankcija.

Registracija je moguća samo za oružje B kategorije - pištolje, revolvere, lovačko i sportsko oružje.

Rok za registraciju ističe 31. decembra 2025. godine.

Зора Видовић

Republika Srpska

Povećanje penzija i plata: Evo šta se sve predviđa budžetom za 2026. godinu

Postupak registracije pokreće se u najbližoj Policijskoj stanici podnošenjem zahtjeva za izdavanje oružnog lista, bez obaveze dokazivanja porijekla oružja.

Градишка, мост

Region

Plenković: Namjerno sam ušao u BiH preko novog graničnog prelaza

"Podsjećamo i da lica koja posjeduju oružje čije je nabavljanje i držanje zabranjeno mogu isto dobrovoljno predati nadležnoj Policijskoj stanici bez ikakvih pravnih posljedica, u skladu sa važećom amnestijom. Pozivamo sve građane koji posjeduju neregistrovano oružje da izvrše njegovu legalizaciju i time doprinesu većoj bezbjednosti zajednice", poručuju iz Policijske uprave Zvornik.

Podijeli:

Tagovi:

Policija

Zvornik

PU Zvornik

Oružje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Још једна општина у Српској на корак до статуса града

Gradovi i opštine

Još jedna opština u Srpskoj na korak do statusa grada

2 h

0
Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо држављанин Србије

Region

Teška nesreća u Crnoj Gori: Poginuo državljanin Srbije

2 h

0
Екипа АТВ-а у самом срцу Беча: Под једним кровом спојиле су се Крајина и Херцеговина

Republika Srpska

Ekipa ATV-a u samom srcu Beča: Pod jednim krovom spojile su se Krajina i Hercegovina

2 h

0
Сијарто: Сви у Бриселу постројени против мировних напора Трампа

Svijet

Sijarto: Svi u Briselu postrojeni protiv mirovnih napora Trampa

2 h

0

Više iz rubrike

Још једна општина у Српској на корак до статуса града

Gradovi i opštine

Još jedna opština u Srpskoj na korak do statusa grada

2 h

0
Катастрофа у Бањалуци: Ваздух је опасан, најгори у БиХ

Gradovi i opštine

Katastrofa u Banjaluci: Vazduh je opasan, najgori u BiH

13 h

0
Невенка Максимовић

Gradovi i opštine

Policija traga za Nevenkom Maksimović: Upućen apel građanima

21 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Gradovi i opštine

Poreska uprava napravila problem bolnici: Nema lijekova ni plata

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner