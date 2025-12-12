Logo
Otkriveno šta je eksplodiralo u kući: Poznat identitet stradalog muškarca

Telegraf

12.12.2025

11:06

Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца
Foto: Tanjug

Mjesto Bečmen u opštini Surčin potresla je jutros nezapamćena tragedija nakon što je u porodičnoj kući u Ulici Glavna od‌jeknula izuzetno jaka eksplozija.

Nakon prijave, na teren su odmah izašle ekipe Hitne pomoći i Policijske uprave, koje su obezbjedile široko područje oko kuće. U sobi, gdje je došlo do detonacije, pronađeno je beživotno tijelo muškarca.

Ubrzo je utvrđen identitet stradalog. Riječ je o D. M. (51), koji je živio u toj kući. Prema prvim informacijama iz istrage, D. M. je izvršio samoubistvo aktiviranjem ručne bombe.

"Eksplozija je bila toliko snažna da je uznemirila cijelo naselje. Kada smo stigli, prizor je bio stravičan," navode očevici.

Мери Магдалена

Svijet

Preminula "kraljica" plastičnih operacija

O slučaju je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo, koje rukovodi uviđajem i istražnim radnjama.

Policija i tužilaštvo nastavljaju sa radom na terenu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog čina. Uzrok samoubistva biće poznat nakon završetka istrage, piše Telegraf.

Eksplozija

Surčin

Komentari (0)
