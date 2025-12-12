Logo
FIFA razbjesnila svijet: Cijene ulaznica su sulude

ATV

ATV

12.12.2025

11:00

ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

Navijači koji se nadaju da će prisustvovati utakmicama Svjetskog prvenstva papreno će plaćati ulaznice.

Navijačka grupa "Fudbal Ssuporters Jurop" izjavila je da je "zapanjena" iznenađujućom strategijom FIFA određivanja cijena te pozvala na prekid prodaje karata.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Uhodio ženu i prijetio joj smrću

Primjera radi, ulaznice za finalni meč Mundijala na MetLajf stadionu u Njujorku podijeljene su u tri kategorije i koštaju 4.185 dolara, 5.560 dolara i 8.860 dolara.

Popust pri kupovini ulaznica ne ostvaruju djeca ni druge kategorije.

Za razliku od nekih ranijih turnira, cijene ulaznica za mečeve grupne faze određuju se na temelju percipirane popularnosti reprezentacija, a ne po fiksnoj cijeni.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, pod uslovom da preskoči baraž i plasira se na Svjetsko prvenstvo, igraće u grupi B s Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

До Квон-12122025

Svijet

Kralj kriptovaluta osuđen zbog prevare: Krio se u Crnoj Gori, evo koliku kaznu je dobio

Cijene ulaznica nisu ugodne za ostatak svijeta, a tek za građane i navijače Bosne i Hercegovine.

Za duel između Kanade i pobjednika evropskog baraža iz puta A (Vels/BiH/Italija/Sjeverna Irska) 12. juna u Torontu najeftinija ulaznica košta 930 dolara (otprilike 1.692 KM), a najskuplja 2.170 dolara.

Cijene ulaznica za eventualni duel Zmajeva sa Švajcarskom u drugom kolu (Los Anđeles, 18. juni) kreću se od 180 do 500 dolara, a za eventualni sudar s Katarom u Sijetlu takođe od 180 do 500 dolara.

Fifa

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Mundijal

Cijene

prodaja ulaznica

