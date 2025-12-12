FIFA razbjesnila svijet: Cijene ulaznica su sulude

Navijači koji se nadaju da će prisustvovati utakmicama Svjetskog prvenstva papreno će plaćati ulaznice.

Navijačka grupa "Fudbal Ssuporters Jurop" izjavila je da je "zapanjena" iznenađujućom strategijom FIFA određivanja cijena te pozvala na prekid prodaje karata.

Primjera radi, ulaznice za finalni meč Mundijala na MetLajf stadionu u Njujorku podijeljene su u tri kategorije i koštaju 4.185 dolara, 5.560 dolara i 8.860 dolara.

Popust pri kupovini ulaznica ne ostvaruju djeca ni druge kategorije.

Za razliku od nekih ranijih turnira, cijene ulaznica za mečeve grupne faze određuju se na temelju percipirane popularnosti reprezentacija, a ne po fiksnoj cijeni.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, pod uslovom da preskoči baraž i plasira se na Svjetsko prvenstvo, igraće u grupi B s Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

Cijene ulaznica nisu ugodne za ostatak svijeta, a tek za građane i navijače Bosne i Hercegovine.

Za duel između Kanade i pobjednika evropskog baraža iz puta A (Vels/BiH/Italija/Sjeverna Irska) 12. juna u Torontu najeftinija ulaznica košta 930 dolara (otprilike 1.692 KM), a najskuplja 2.170 dolara.

Cijene ulaznica za eventualni duel Zmajeva sa Švajcarskom u drugom kolu (Los Anđeles, 18. juni) kreću se od 180 do 500 dolara, a za eventualni sudar s Katarom u Sijetlu takođe od 180 do 500 dolara.