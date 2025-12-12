Ozbiljne pare: Koliko je Zvezda do sada zaradila u Evropi

Crveno-bijeli sinoć su u Gracu ostvarili veliku pobjedu protiv Šturma od 1:0 i tako došli na korak do plasmana u nokaut fazu drugog po jačini evropskog takmičenja.

Crvena zvezda sada je u odličnoj poziciji na tabeli, a novim prihodom u iznosu od 450.000 evra premašila je brojku od 16.000.000 evra kada je u pitanju zarada koje predviđa UEFA na osnovu rezultata.

Crveno-bijeli su na osnovu samog plasmana u plej-of Lige šampiona, gdje su eliminisani od Pafosa, zaradili 4.310.000 evra, a potom i 4.290.000 evra na osnovu učešća u preliminarnoj rundi Lige Evrope.

Zvezda je, potom, dobila još 5.960.000 evra, a u pitanju je iznos koji dobijaju svi klubovi na osnovu desetogodišnjeg rangiranja po UEFA koeficijentu.

Što se tiče rezultata u drugom po važnosti evropskom takmičenju, Zvezda je trenutno na deset bodova. Za svaki trijumf dobija se 450.000 evra, a za remi 150.000 evra, pa crveno-bijeli na osnovu toga imaju još dodatnih 1.500.000 evra.

Crveno-bijeli imaju još dvije utakmice do kraja grupe faze Lige Evrope.