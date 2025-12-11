Evo gdje možete gledati meč Crvene zvezde i Šturma

Izvor:
11.12.2025
18:38
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras od 18.45 u Gracu ekipi Šturma, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evropa.
Direktan televizijski prenos ove utakmice obezbijeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1.
Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da uprkos slabijim rezultatima u domaćem prvenstvu nema govora o odustajanju, kao i da od igrača očekuje da pokažu karakter na gostovanju Šturmu u Gracu.
"Moramo da probamo da pronađemo rješenje, a ne da odustajemo. Ja sam neko ko ne voli da odustaje. Radimo svakodnevno sa igračima, dižemo ih i pričamo. Igrači su svjesni toga, pričamo, atmosfera u ekipi je dobra, igrači su dobri međusobno. Samopouzdanje pravi dobre rezultate, loši rezultati prave probleme, ali jednostavno savremeni fudbal diktira da imate puno utakmica, na svaka dva do tri dana", rekao je Milojević.
Zvezda poslije pet odigranih utakmica zauzima 22. mjesto sa sedam bodova, a ta pozicija vodi u šesnaestinu finala Lige Evropa.
Šturm se nalazi na 28. mjestu, ispod mesta koje vodi u plej-of, sa četiri boda.
