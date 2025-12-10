Liga šampiona ili Liga Evrope? Komičan propust organizatora

Izvor:
Na utakmici između Viljareala i Kopenhagena dogodila se komična situacija, kada je umjesto Lige šampiona puštena himna Lige Evrope.
Nije ništa išlo na ruku navijača Viljareala u šestom kolu Lige šampiona, jer su bili poraženi od prvaka Danske (3:2), ali izgleda i da organizatorima nije bio dan.
Tako se prije početka utakmice dogodila jedna komična situacija, jer je umjesto himne Lige šampiona, puštena himna Lige Evrope, piše B92.
Nikome nije bilo jasno šta se dešava, navijači su odreagovali zvižducima, a fudbaleri na terenu su bili zbunjeni.
Ovaj nesporazum je brzo ispravljen, ali je ovaj događaj ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.
They've just played the Europa League tune rather than the Champions League one.— Ruairidh Barlow (@RuriBarlow) December 10, 2025
Might be taken with more humour if Villarreal were coasting through to the knockouts. pic.twitter.com/CxfzPFfPxH
