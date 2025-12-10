Ovo se ne čuje svaki dan: Kosta Stevandić postigao 30 golova na rukometnoj utakmici

Ne čuje se baš svaki dan da na rukometnoj utakmici jedan igrač postigne 30 golova, a upravo to pošlo je za rukom mladom Prijedorčaninu Kosti Stevandiću.

16- godišnji gimnazijalac privukao je veliku pažnju sjajnom partijom za Srednjoškolac iz Novog Grada, a svoj rukometni put krči nastupajući i za matični Prijedor u Prvoj ligi Republike Srpske. Veliki talenat pokazuje iz utakmice u utakmicu, a nakon rekorda skromno poručuje da je samo slušao savjete trenera.

Još od prvog treninga došla je ljubav za rukometom. Kao i svaki momak koji počne da se bavi sportom nada se da će ostvariti svoje snove, do kojih se dolazi samo marljivim i predanim radom.

Uz ovakav pristup moraju da dođu i rezultati i da se ispune ciljevi, prema kojima Kosta stepenicu po stepenicu sigurno korača.