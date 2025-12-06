Višestrukom šampionu Srbije izgorjela kuća

Veoma tužne vijesti dolaze iz Novog Pazara, gdje je prije tri dana izbio ogroman požar koji je u samo nekoliko trenutaka zahvatio radionicu i porodičnu kuću višestrukog šampiona Srbije u motociklizmu - Almira Šabanagića.

Sve se dogodilo veoma brzo, dok, na sreću niko nije povrijeđen.

Veoma gust crni dim i ogroman plamen su iznenadili Almira i njegovog oca Šukriju.

"Sjedim, zapalim cigaru, Almir izlazi gore-dole, otišao do kuće… I samo u jednom momentu čujem galamu – ‘gasi, gasi’. Kad sam prišao, vrata otvorena, vatra, plamenje. Almir se čupa sa motorom da ga izvuče, ali već ništa nije moglo da se spasi", ispričao je Šukrija.

U požaru su izgorjeli radionica i kompletna oprema. Više motara, oko 300 litara ulja, preko 100 kaciga, alati, motodijelovi i razne mašine, ali, Šukrija kaže da je najvažnije da niko nije nastradao.

Šukrija je pohvalio profesionalnost nadležnih zbog brze reakcije.

"Mogu samo da pohvalim sve – vatrogasce, policiju, opštinu. Reagovali su u sekundi. Ali najviše sam ponosan na narod. Cijela ulica, cijeli grad, svi su pritrčali. To se ne zaboravlja", ispričao je on.

Pomoć je stigla sa različitih strana u jako kratkom roku.

"Ne mogu da vjerujem koliko se ljudi javilo – iz cijele Srbije, Bosne, Crne Gore, Makedonije, čak i iz dijelova Hrvatske. Nudili su i snagu i novac i sve što mogu. Dolaze Almirovi drugari svaki dan da pomažu u raščišćavanju. Ja kažem – ja sam bogat čovjek, bogat dobrotom ljudi".

Oduševio ga je gest jednog mladića.

"Došao je jedan dečko, Srbin, nešto sam mu nekad učinio… Dao mi pare iz ruke, koliko je imao. Suze su mi same krenule. Kakva je to dobrota".

Na kraju, istakao je da je najbitnije što su živi i zdravi.

"Šteta se nadoknadi. Život ne. Samo da nikom ne zatreba ovakva pomoć, a mi ćemo svakome prvi pritrčati. Ovaj narod, ova omladina, hiljadu puta bolji nego što mislimo", zaključio je Šukrija, prenosi "Telegraf".