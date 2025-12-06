Logo
Large banner

Višestrukom šampionu Srbije izgorjela kuća

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

20:08

Komentari:

0
Пожар у Новом Пазару
Foto: RTV Novi Pazar

Veoma tužne vijesti dolaze iz Novog Pazara, gdje je prije tri dana izbio ogroman požar koji je u samo nekoliko trenutaka zahvatio radionicu i porodičnu kuću višestrukog šampiona Srbije u motociklizmu - Almira Šabanagića.

Sve se dogodilo veoma brzo, dok, na sreću niko nije povrijeđen.

sudija sud cekic pravda

BiH

Rukovodiocima bh. aerodroma zabranjeno obavljanje dužnosti

Veoma gust crni dim i ogroman plamen su iznenadili Almira i njegovog oca Šukriju.

"Sjedim, zapalim cigaru, Almir izlazi gore-dole, otišao do kuće… I samo u jednom momentu čujem galamu – ‘gasi, gasi’. Kad sam prišao, vrata otvorena, vatra, plamenje. Almir se čupa sa motorom da ga izvuče, ali već ništa nije moglo da se spasi", ispričao je Šukrija.

U požaru su izgorjeli radionica i kompletna oprema. Više motara, oko 300 litara ulja, preko 100 kaciga, alati, motodijelovi i razne mašine, ali, Šukrija kaže da je najvažnije da niko nije nastradao.

Šukrija je pohvalio profesionalnost nadležnih zbog brze reakcije.

Новац

Društvo

Za 35.000 penzionera stigla jednokratna pomoć od 100 KM

"Mogu samo da pohvalim sve – vatrogasce, policiju, opštinu. Reagovali su u sekundi. Ali najviše sam ponosan na narod. Cijela ulica, cijeli grad, svi su pritrčali. To se ne zaboravlja", ispričao je on.

Pomoć je stigla sa različitih strana u jako kratkom roku.

"Ne mogu da vjerujem koliko se ljudi javilo – iz cijele Srbije, Bosne, Crne Gore, Makedonije, čak i iz dijelova Hrvatske. Nudili su i snagu i novac i sve što mogu. Dolaze Almirovi drugari svaki dan da pomažu u raščišćavanju. Ja kažem – ja sam bogat čovjek, bogat dobrotom ljudi".

Oduševio ga je gest jednog mladića.

"Došao je jedan dečko, Srbin, nešto sam mu nekad učinio… Dao mi pare iz ruke, koliko je imao. Suze su mi same krenule. Kakva je to dobrota".

Новац

Ekonomija

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

Na kraju, istakao je da je najbitnije što su živi i zdravi.

"Šteta se nadoknadi. Život ne. Samo da nikom ne zatreba ovakva pomoć, a mi ćemo svakome prvi pritrčati. Ovaj narod, ova omladina, hiljadu puta bolji nego što mislimo", zaključio je Šukrija, prenosi "Telegraf".

Podijeli:

Tagovi:

požar

vatra

Vatrogasci

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Banja Luka

Da li će biti otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci?

5 h

9
Лидлов мегацентар

Ekonomija

Pri kraju gradnja megacentra u BiH vrijednog 100 miliona evra

2 h

0
Изградња објекта Махле

Ekonomija

Prilika za posao: Njemački div premješta proizvodnju u Srpsku

5 h

0
Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу

Gradovi i opštine

Valentina jedini đak škole u Gornjem Liplju

1 h

0

Više iz rubrike

Душко и Гојко Пијетловић

Ostali sportovi

Duško i Gojko Pijetlović za ATV: U Banjaluci kao kod kuće, uvijek smo osjećali veliku podršku

1 h

0
Србија - Црна Гора

Ostali sportovi

Neviđena bruka rukometašica Srbije: Crnogorke ih potpuno uništile

4 h

0
Микић и Драганић пред Горажде: Уз хук са трибина до побједе

Ostali sportovi

Mikić i Draganić pred Goražde: Uz huk sa tribina do pobjede

1 d

0
Србија - Фарска Острва

Ostali sportovi

Srbija sama sebi oduzela pobjedu, pogledajte kako

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

09

Strašno: Vozač iz BiH preminuo za volanom

21

07

Svetiteljima iskopali oči, ikone pobacali: Sramne scene u Zvečanu

21

02

Petoro državljana BiH protjerano iz Hrvatske zbog divljanja

20

59

Košarac: Plan rasta zbir želja dok se iz pravnog okvira ne povuku odluke lažnog Šmita

20

57

Kojić: Nemoguć evropski put na kojem bi bile ukinute nadležnosti Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner