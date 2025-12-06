Valentina jedini đak škole u Gornjem Liplju

Osmijeh, poljubac, zagrljaj učiteljice, pa u školske klupe. A u klupama sama, na odmoru sama, na fizičkom – opet sama. I tako je od septembra. Valentina je jedini đak škole u Gornjem Liplju. U toj samoći i tišini, djevojčici je učiteljica postala najbolja drugarica.

"Ja sam sama u ovoj školi. Voljela bih da imam drugara, ali nemam. Drugi sam razred, imam samo jednu četvorku i sve petice", rekla je učenica drugog razreda Valentina Pejaković.

Nije lako ni učiteljici. Nastavu je potpuno prilagodila svom jedinom đaku. U seoskoj školi u podnožju Borja samo ljubavi i topline ne manjka.

"Kilometara u jednom pravcu mi je potrebno, ali ne žalim se. Zbog Valentine najviše i njenog osmijeha, lijepih riječi i zagrljaja, svaki dan pređem 70-ak kilometara u oba pravca", priznala je učiteljica u Osnovnoj školi „Stevan Dušanić“ Pribinić Vesna Petrović.

Valentina je, najvjerovatnije, i posljednji đak u ovoj školi. Djece u selu nema. Ostale su samo uspomene, i to na školskim hodnicima.

"Moja mama je išla u ovu školu, a moj tata je išao u Donje Liplje u školu koja je već zatvorena.", ispričala je Valentina.

Imamo samo Valentinu. Želja nam je da odraste na selu i ima bezbrižno djetinjstvo, priča majka.

"Već kad su rekli da će raditi škola i za nju samu, pa neka ide tu", ispričala je Valentinina majka Aleksandra Pejaković.

A tu je, svjedoče stari školski dnevnici, nekada u školu išlo na desetine djece. Danas je jedna učionica pretvorena čak i u muzej školstva u ovom kraju.

Na samo 50-ak metara od ove škole nalazi se manastir Liplje. Ovaj manastir datira od 13. vijeka. A od samog svog osnivanja u sklopu manastira je radila prepisivačka radionica. Bio je to centar širenja pismenosti u cijelom ovom kraju.

I mjesto okupljanja naroda. Danas potpuno drugačija slika. I nije tako samo u Gornjem Liplju. Iz godine u godinu sve je manje đaka u centralnoj i područnim školama u Pribiniću.

"Prije desetak godina, to nije vezano za ovu školu, već za školu Buletić, gdje je u Vićenci u Italiji upisano 17 đaka sa tog područja", podsjetio je direktor Osnovne škole „Stevan Dušanić“ Pribinić Siniša Božić.

Osnovna škola „Stevan Dušanić“ u Pribiniću ima ukupno 243 učenika. Od toga, oko 150 đaka pohađa centralnu školu. Ostali nastavu pohađaju u područnim školama u Gornjoj Šnjegotini, Lukavcu, Gornjem Liplju, Donjem Buletiću i Gornjem Buletiću.