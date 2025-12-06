Logo
Da li će biti otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci?

ATV

06.12.2025

15:26

2
Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Nakon što je Olimpijski centar "Jahorina" obavijestio javnost da će koncert Ace Lukasa biti otkazan, postavlja se pitanje da li će Klub 17 u Banjaluci uraditi isto sa Lukasovim koncertom zakazanom za 29. decembar u najvećem gradu Srpske.

Iz Kluba 17 još uvijek nema potvrde da li će se koncert biti otkazan, a na njihovom instagram profilu i dalje je aktivan link pomoću koje se mogu kupiti karte.

ATV je više puta kontaktirala Klub 17, ali do sada nismo dobili konkretne informacije.

Podsjećamo, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za nastupe u Republici Srpskoj nakon što se na društvenim mrežama pojavila njegova fotografija sa Naserom Orićem, koja je izazvala buru komentara i brojnih reakcija.

Horoskop

Zanimljivosti

Naredna sedmica donosi blagostanje za ova 3 znaka

Na mrežama se pojavio i video sa zabave na kojoj su bili popularni pjevač i bivši komandant muslimanskih snaga u Srebrenici, optužen za brojne monstruozne zločine nad Srbima.

Takav postupak je izazvao zabrinutost i uznemirenje javnosti u Republici Srpskoj.

Lukas se na tome nije zaustavio pa je za "Fejs" TV poručio da je spreman potpuno besplatno nastupiti u Sarajevu za Novu godinu.

hitna pomoc

Svijet

Horor: Majka sa dvoje djece se bacila sa 10. sprata zgrade

Zato je sasvim opravdano zapitati se da li će Banjaluka odreagovati otkazivanjem koncerta najavljenog za 29. decembar u Klubu 17.

Aca Lukas

koncert

Naser Orić

