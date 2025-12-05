Dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi: Oglasila se policija

Izvor:
ATV
05.12.2025
14:02
Komentari:0
U Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Banjaluci prijavljeno je da je postavljena bomba, potvrđeno je za ATV iz policije.
"Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su evakuaciju učenika i zaposlenih OŠ "Branko Radičević" u Banjaluci, s obzirom da je danas oko 13,20 časova putem telefona nepoznato lice prijavilo je da je u navedenoj osnovnoj školi postavljena bomba.
Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. Slijedi vršenje protiv-diverzionog pregleda", rečeno je iz PU Banjaluka.
Banja Luka
Dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi
Banja Luka
2 h0
Banja Luka
3 h0
Banja Luka
4 h0
Banja Luka
20 h0
Najnovije
Najčitanije
15
51
15
47
15
42
15
41
15
30
Trenutno na programu