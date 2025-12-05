Dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi: Oglasila se policija

U Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Banjaluci prijavljeno je da je postavljena bomba, potvrđeno je za ATV iz policije.

"Policijski službenici PU Banjaluka izvršili su evakuaciju učenika i zaposlenih OŠ "Branko Radičević" u Banjaluci, s obzirom da je danas oko 13,20 časova putem telefona nepoznato lice prijavilo je da je u navedenoj osnovnoj školi postavljena bomba.

Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. Slijedi vršenje protiv-diverzionog pregleda", rečeno je iz PU Banjaluka.