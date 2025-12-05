Logo
Praznično radno vrijeme: Evo do kada će moći raditi kafići u Banjaluci

Izvor:

ATV

05.12.2025

12:48

Komentari:

0
Празнично радно вријеме: Ево до када ће моћи радити кафићи у Бањалуци

Baš kao i prethodnih godina, ugostiteljski objekti, osim onih u stambenim zgradama, od 15. decembra ove do 31. januara 2026. godine mogu raditi duže u odnosu na propisano radno vrijeme.

Svi ugostiteljski objekti na području grada Banjaluka, uključujući ugostiteljske objekte smještene u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja (u skladu sa članom 13. Odluke), mogu raditi u neograničenom radnom vremenu:

- 1. januara 2026. godine,

- 2. januara 2026. godine,

- 7.januara 2026. godine i

- 14. januara 2026. godine.

U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti (isključivo ugostiteljski objekti smješteni van stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja) mogu raditi u radnom vremenu dužem u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom, i to:

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:

- od sedam do jedan čas, radnim danima,

- od sedam do dva časa, vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta „zlatna kašika“:

- od sedam do dva časa, radnim danima,

- od sedam do tri časa, vikendom (petak i subota).

Noćni klubovi (disko-barovi, disko-klubovi/diskoteke i noćni barovi):

- od 19 do četiri časa,

- od 19 do pet časova, vikendom (petak i subota).

Saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i sl.):

- od sedam do četiri časa.

U navedenom periodu, ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom, i to od sedam do 23 časa – radnim danima i vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, kojima je dodijeljen znak kvaliteta „zlatna kašika“:

- od sedam do 24 časa radnim danima,

- od sedam do jedan čas vikendom (petak i subota).

Ovaj zaključak donesen je na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka, radi ukazane potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata, u vrijeme trajanja novogodišnjih i drugih praznika, na prelazu 2025. godine u 2026. godinu, naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.

Banjaluka

radno vrijeme

