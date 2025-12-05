Praznično radno vrijeme: Evo do kada će moći raditi kafići u Banjaluci

Izvor:
ATV
05.12.2025
12:48
Komentari:0
Baš kao i prethodnih godina, ugostiteljski objekti, osim onih u stambenim zgradama, od 15. decembra ove do 31. januara 2026. godine mogu raditi duže u odnosu na propisano radno vrijeme.
Svi ugostiteljski objekti na području grada Banjaluka, uključujući ugostiteljske objekte smještene u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja (u skladu sa članom 13. Odluke), mogu raditi u neograničenom radnom vremenu:
- 1. januara 2026. godine,
- 2. januara 2026. godine,
- 7.januara 2026. godine i
- 14. januara 2026. godine.
U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti (isključivo ugostiteljski objekti smješteni van stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja) mogu raditi u radnom vremenu dužem u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom, i to:
Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:
- od sedam do jedan čas, radnim danima,
- od sedam do dva časa, vikendom (petak i subota).
Ugostiteljski objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta „zlatna kašika“:
- od sedam do dva časa, radnim danima,
- od sedam do tri časa, vikendom (petak i subota).
Noćni klubovi (disko-barovi, disko-klubovi/diskoteke i noćni barovi):
- od 19 do četiri časa,
- od 19 do pet časova, vikendom (petak i subota).
Saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i sl.):
- od sedam do četiri časa.
U navedenom periodu, ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom, i to od sedam do 23 časa – radnim danima i vikendom (petak i subota).
Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, kojima je dodijeljen znak kvaliteta „zlatna kašika“:
- od sedam do 24 časa radnim danima,
- od sedam do jedan čas vikendom (petak i subota).
Ovaj zaključak donesen je na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka, radi ukazane potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata, u vrijeme trajanja novogodišnjih i drugih praznika, na prelazu 2025. godine u 2026. godinu, naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.
Savjeti
35 min0
Svijet
56 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Banja Luka
1 h0
Banja Luka
17 h0
Banja Luka
19 h1
Banja Luka
19 h0
Najnovije
Najčitanije
13
17
13
12
13
10
13
03
12
57
Trenutno na programu