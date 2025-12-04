Dogovoren datum sjednice Kolegijuma banjalučke Skupštine

Autor:Stevan Lulić
04.12.2025
17:22
Komentari:0
Većina u Skupštini grada Banjaluka dogovorila je danas na sastanku datum Kolegijuma gradskog Parlamenta.
Iz SNSD-a je saopšteno da će Kolegijum gradske Skupštine biti održan u ponedjeljak, 8. decembra.
"Na današnjem sastanku sa koalicijom dogovoreno je da se Kolegijum Skupštine grada održi u ponedjeljak 8.12.2025. sa početkom u 10 časova", poručili su iz Gradskog odbora SNSD-a i dodali:
"Stav Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka je da se sjednice Skupštine grada moraju redovno održavati, uz odgovoran i profesionalan pristup svakoj tački dnevnog reda i isključivo u interesu građana Banjaluke".
