Dogovoren datum sjednice Kolegijuma banjalučke Skupštine

Većina u Skupštini grada Banjaluka dogovorila je danas na sastanku datum Kolegijuma gradskog Parlamenta.

Iz SNSD-a je saopšteno da će Kolegijum gradske Skupštine biti održan u ponedjeljak, 8. decembra.

Gradovi i opštine UIO: Uslovi za otvaranje novog Graničnog prelaza Gradiška nisu ispunjeni

"Na današnjem sastanku sa koalicijom dogovoreno je da se Kolegijum Skupštine grada održi u ponedjeljak 8.12.2025. sa početkom u 10 časova", poručili su iz Gradskog odbora SNSD-a i dodali:

Republika Srpska Minimalna odstupanja na ponovljenom brojanju: Neuspjeli pokušaji opozicije

"Stav Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka je da se sjednice Skupštine grada moraju redovno održavati, uz odgovoran i profesionalan pristup svakoj tački dnevnog reda i isključivo u interesu građana Banjaluke".