Logo
Large banner

Dogovoren datum sjednice Kolegijuma banjalučke Skupštine

Autor:

Stevan Lulić

04.12.2025

17:22

Komentari:

0
Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине
Foto: ATV

Većina u Skupštini grada Banjaluka dogovorila je danas na sastanku datum Kolegijuma gradskog Parlamenta.

Iz SNSD-a je saopšteno da će Kolegijum gradske Skupštine biti održan u ponedjeljak, 8. decembra.

Нови гранични прелаз-Градишка

Gradovi i opštine

UIO: Uslovi za otvaranje novog Graničnog prelaza Gradiška nisu ispunjeni

"Na današnjem sastanku sa koalicijom dogovoreno je da se Kolegijum Skupštine grada održi u ponedjeljak 8.12.2025. sa početkom u 10 časova", poručili su iz Gradskog odbora SNSD-a i dodali:

илу-избори-24112025

Republika Srpska

Minimalna odstupanja na ponovljenom brojanju: Neuspjeli pokušaji opozicije

"Stav Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka je da se sjednice Skupštine grada moraju redovno održavati, uz odgovoran i profesionalan pristup svakoj tački dnevnog reda i isključivo u interesu građana Banjaluke".

Podijeli:

Tagovi:

SNSD

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тукао, позивао на убиство: За шта је све хапшен Змај од Шипова

Republika Srpska

Tukao, pozivao na ubistvo: Za šta je sve hapšen Zmaj od Šipova

2 h

0
''Опрали'' новац из лажног крипто програма: Жртве оштетили за пола милиона евра

Region

''Oprali'' novac iz lažnog kripto programa: Žrtve oštetili za pola miliona evra

2 h

0
Додик: Наратив опозиције показује колико су спремни да лажу и манипулишу

Republika Srpska

Dodik: Narativ opozicije pokazuje koliko su spremni da lažu i manipulišu

2 h

0
Мушкарац са којим је Ана Волш наводно била у вези свједочио на суђењу Брајану: Открио све о њиховом односу

Svijet

Muškarac sa kojim je Ana Volš navodno bila u vezi svjedočio na suđenju Brajanu: Otkrio sve o njihovom odnosu

3 h

0

Više iz rubrike

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Poznato zašto je veliki dio Banjaluke sinoć ostao bez struje

3 h

1
Бројна бањалучка насеља и улице данас без струје

Banja Luka

Brojna banjalučka naselja i ulice danas bez struje

12 h

0
На сједницу дошло само 10 одборника

Banja Luka

Na sjednicu došlo samo 10 odbornika

1 d

0
Возачи, опрез: Опасност на брзом путу између Бањалуке и Лакташа

Banja Luka

Vozači, oprez: Opasnost na brzom putu između Banjaluke i Laktaša

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

56

U automobilu pronađeno tijelo muškarca

19

49

Legende na meču Igokee i Zenita: Hrijapa, Monja, Antić u prvom redu

19

42

Putin: Zapad manipuliše javnim mnjenjem

19

41

Uhapšeni prevaranti sa TikTok-a: Lažno se predstavljali, pa na prevaru uzimali pare

19

34

Kako post utiče na zdravlje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner