Logo
Large banner

Na sjednicu došlo samo 10 odbornika

Autor:

Branka Dakić

03.12.2025

19:15

Komentari:

0
На сједницу дошло само 10 одборника
Foto: ATV

Hoćemo da radimo, ali ne da nam SNSD – pravda se Draško Stanivuković nakon današnje neuspjele sjednice Skupštine grada. Ovo je performans gradonačelnika – odgovaraju iz skupštinske većine. Sjednica lokalnog parlemnta završena prije nego što je i počela. U sali 10 odbornika, nedovoljno i za raspravu o dnevno redu. Važna pitanja na čekanju, ali zato međusobne optužbe ne mogu čekati.

„Mi se nalazimo u jednom zatočeništvu neradnika. Zbog toga se postavlja pitanje hoćemo li opet ići u situaciju da imamo probleme sa Gradskim olimpijskim bazenom. Ako nemate budžeta, kako ćete da čistite snijeg, kako ćete da dočekate sve praznike koji dolaze i sve ono za šta je potreban budžet i sve ono za šta je potrebno funkcionisanje Grada Banjaluka“, tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

„Vjerovali smo da će danas se pojaviti ti isti odbornici, pa ne mora biti ni održana sjednica, ali bi bilo značajno da su se pojavili odbornici SNSD-a i koaliciji, pa da vidimo vidimo, kao što su najavljivali da će normalizovati rad Skupštine, da imaju iskrenu namjeru“, dodao je odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka Nebojša Drinić.

Predsjednik Skupštine grada danas se nije javljao na telefon. Poslao je saopštenje. Nije, kaže, mogao ni zakazati sjednicu, jer mu je gradonačelnik zaključao kancelariju. Kancelarija je jutros otključana, ali Ljubo Ninković zahtijeva da da se izvrši primopredaja prostorija i pečata i da se formira komisija koja će utvrditi da li je pečat zloupotrebljen.

„Ja ću u najkraćem roku preduzeti sve korake kako bi što prije bila zakazana redovna sjednica Skupštine grada. Danas ću izvršiti konsultacije sa koalicionim partnerima s ciljem da se sjednica Kolegijuma Skupštine grada održi već u petak“, jasan je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Zaključavanje kancelarije predsjednika Skupštine, sazivanje sjednice koja je unaprijed osuđena na propast, jer je bilo jasno da neće biti dovoljan broj ruku za odlučivanje je performans gradonačelnika, smatraju u SNSD-u. Pozivaju Draška Stanivukovića na razgovor i dogovor.

„Ja moram da podsjetim javnost da skupštinsku većinu čini SNSD sa koalicionim partnerima. On nikako ne želi ni da pokaže poštovanje, ni da uvaži činjenicu da smo mi odbornici, da imamo svoj stav i da je on taj koji, kao prvi čovjek grada mora da razgovara na koji način da prevaziđemo sve ove probleme. Nekoliko puta sam pozivao da pričamo o rješenjima, a ne o performansima“, naglasio je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.

Iz SNSD-a podsjećaju i da gradska skupština usvojila nekoliko značajnih odluka, poput besplatnog javnog prevoza za sve građane, izjednačavanje subvencija za privatne i javne vrtiće, ali da je gradonačelnik blokirao njihovo provođenje.

Podijeli:

Tagovi:

sjednica

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Возачи, опрез: Опасност на брзом путу између Бањалуке и Лакташа

Banja Luka

Vozači, oprez: Opasnost na brzom putu između Banjaluke i Laktaša

2 h

0
Дио Бањалуке остао без струје

Banja Luka

Dio Banjaluke ostao bez struje

2 h

0
Ови дијелови Бањалуке сутра остају у мраку

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju u mraku

3 h

0
Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?

Banja Luka

Tužilaštvo neće saslušati Draška Stanivukovića?

5 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

08

Medvedev: NATO je neprijatelj

21

08

UŽIVO: Bitno, 02.12.2025.

21

07

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

21

02

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

21

01

Karate klub Vrbas: Napornim radom do riznice pune medalja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner