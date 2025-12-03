Logo
Dio Banjaluke ostao bez struje

03.12.2025

18:41

Дио Бањалуке остао без струје

Dio najvećeg grada Republike Srpske, Banjaluke, večeras je ostao bez struje, javljaju čitaoci ATV-a

Kako su nam naveli, u dijelu samog centra došlo je do prekida snabdijevanja električnom energijom.

Za sada nema informacija zašto je došlo do nestanka struje.

Ne zna se da li su u pitanju isključenja zbog održavanja, ili je došlo do kvara.

Iz Elektroprivrede je juče najavljeno da će neka naselja ostati bez struje zbog redovnih održavanja, ali su naveli da će prekidi trajati najkasnije do 16 sati.

Tagovi:

