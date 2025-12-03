Ovi dijelovi piletine su možda najukusniji, ali i najopasniji za zdravlje

Najopasniji je jedan dio piletine, prepun je parazita i bakterija, ali ga mnogi obožavaju.

Ako volite da jedete piletinu, ove stvari je korisno znati.

Piletina je namirnica koja je veoma popularna zbog svoje široke primjene, ali i zbog svoje pristupačne cijene. Rado je viđen gost svake trpeze i omiljena vrsta mesa kod većine mališana.

Međutim, postoji jedna vrlo važna stvar kada je ovo meso u pitanju, a to je da postoje dijelovi piletine koje ne smijemo jesti.

Mnogi ih sa uživanjem konzumiraju ne znajući da oni sadrže veliki broj parazita koji mogu naškoditi organizmu.

Pileća pluća

Pluća su prepuna bakterija i parazita. Čak ni kuvanje na visokim temperaturama, nećete uspjeti sve da ih eliminiše. Postoje i bakterije koje su otporne na visoke temperature, samim tim opasnost je veća.

Pileći rep

Koliko god da volite ovaj dio na tanjiru, trudite se da ga izbjegavate. Na pilećem repu nalazi se mnoštvo bakterija i parazita koje mogu imati veoma štetan uticaj na vaš organizam.

Pileća koža

Mnogi su uvjereni da pileća koža sadrži veliku količinu kolagena, ali to je daleko od istine. Ona sadrži mnogo masti, ali i mnogo štetnih bakterija i parazita. Ako je pojedete previše, naškodiće vašem organizmu.

Iako je piletina jedna od najčešće korišćenih i najukusnijih namirnica, pojedini njeni dijelovi mogu biti ozbiljna prijetnja po zdravlje. Pluća, rep i koža često sadrže parazite i bakterije koje ni visoka temperatura ne može u potpunosti uništiti.

Zato, ako želite da sačuvate zdravlje i izbjegnete moguće infekcije, birajte pažljivo koje dijelove piletine stavljate na tanjir.

Piletina može biti zdrava i hranljiva – ali samo ako se pravilno priprema i jedu bezbjedni dijelovi mesa, prenosi Krstarica.