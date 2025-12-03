Logo
Large banner

Doktor dijeli trik koji bi svi trebalo da znaju poslije leta

Izvor:

Indeks

03.12.2025

07:41

Komentari:

0
Доктор дијели трик који би сви требало да знају послије лета
Foto: Pexels

Mnogi ljudi se osjećaju prljavo i iscrpljeno nakon leta avionom, kao da se ustajali vazduh u kabini zalijepio za njih. Ali profesor i ljekar podijelili su jednostavan trik koji vas može sprečiti da unesete putničke klice u svoj dom i time smanjite rizik od bolesti, piše Unilad.

Zašto su avioni leglo mikroba?

Putovanje avionom, iako praktično, često nije najprijatnije iskustvo. Sjedite u kabini pod pritiskom ispunjenoj recikliranim vazduhom, okruženi stotinama ljudi. Pored toga, postoje površine poput sklopivih stolova i naslona za ruke koje su dodirnule bezbrojne ruke prije vas. Ovi uslovi čine avione idealnim mjestom za širenje klica.

Karen Duus, profesorka mikrobiologije i imunologije na Univerzitetu Turo Nevada, objasnila je naučnu pozadinu. „Vazduh oko svih nas i bilo kog drugog živog bića koje sretnemo okružen je malim oblakom mikroba, čestica kože i čestica prašine, direktno iz naših tijela ili odjeće“, rekla je.

Ljubav poljubac

Zanimljivosti

Ova 3 horoskopska znaka se najbolje ljube: Od njih možete očekivati mnogo ljubavi i strasti

„Kako se ljudi okupljaju, ovi mali lični oblaci se mješaju, a dio njih se razmjenjuje i lijepi se za nas ili našu odjeću dok se dodirujemo, tresemo, sjedimo ili ležimo na različitim površinama i prolazimo pored ljudi, kućnih ljubimaca, životinja i biljaka“, zaključuje on.

Koji je stvarni rizik?

Dr Eni DePaskval, specijalista porodične medicine, dodala je da se rizik od infekcije značajno povećava ako je neko na vašem letu bolestan. „Rizik od prenosa se povećava u roku od otprilike jednog reda ili metra“, rekla je. „Kašalj i kijanje i dalje mogu slati kapljice na vaše rukave, revere ili šal, čak i uz jaku filtraciju kabine.“

Jednostavan trik za zaštitu vašeg zdravlja

Srećom, postoji veoma jednostavan način da spriječite ulazak neželjenih klica u vaš dom. Dr DePaskval savjetuje da odeću koju ste nosili tokom putovanja bacite direktno u mašinu za pranje veša čim stignete kući. „Stavite odjeću u kojoj ste putovali direktno u korpu za veš ili mašinu za pranje veša. Izbjegavajte tresenje stvari, jer to može raspršiti čestice“, preporučuje ona.

Црвена звезда

Fudbal

Zvezda sklopila tajni dogovor sa igračem? Napušta "Marakanu" u januaru

Pored pranja odeće, tuširanje odmah po dolasku će vam pomoći da isperete taj osjećaj „prljavštine iz aviona“ i uklonite klice sa kože. Kao dodatnu mjeru predostrožnosti, možete koristiti dezinfekcione maramice za brisanje često korišćenih predmeta, kao što su mobilni telefoni i tableti, čiji ekrani imaju tendenciju da akumuliraju mnogo prljavštine.

Podijeli:

Tagovi:

avion

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Састанак Путина и Виткофа

Svijet

Maratonski sastanak: Da li ima napretka u pregovorima?

4 h

0
Жена случајно затворила мачку у кутију и послала је поштом

Zanimljivosti

Žena slučajno zatvorila mačku u kutiju i poslala je poštom

4 h

0
Жена преживјела удар метеора старог 4.5 милијарди година

Svijet

Žena preživjela udar meteora starog 4.5 milijardi godina

5 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Za ove znakove slijedi 9 nezaboravnih godina života

6 h

0

Više iz rubrike

Испробајте овај трик са џогером: Купи прашину боље од усисивача

Savjeti

Isprobajte ovaj trik sa džogerom: Kupi prašinu bolje od usisivača

15 h

0
Ево када треба посадити божићну пшеницу

Savjeti

Evo kada treba posaditi božićnu pšenicu

17 h

0
Чувајте кромпир уз ову намирницу ако не желите да вам проклија

Savjeti

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

20 h

0
Зимска посластица: Мекане цимет ролнице са крем преливом које ћете обожавати

Savjeti

Zimska poslastica: Mekane cimet rolnice sa krem prelivom koje ćete obožavati

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

02

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

11

45

Povlači se mesni proizvod sa tržišta, pronađena opasna bakterija

11

43

Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

11

23

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

11

21

Košarac: Sjednica PIK-a - mlaćenje prazne slame na sarajevskom sijelu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner