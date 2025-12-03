Doktor dijeli trik koji bi svi trebalo da znaju poslije leta

Mnogi ljudi se osjećaju prljavo i iscrpljeno nakon leta avionom, kao da se ustajali vazduh u kabini zalijepio za njih. Ali profesor i ljekar podijelili su jednostavan trik koji vas može sprečiti da unesete putničke klice u svoj dom i time smanjite rizik od bolesti, piše Unilad.

Zašto su avioni leglo mikroba?

Putovanje avionom, iako praktično, često nije najprijatnije iskustvo. Sjedite u kabini pod pritiskom ispunjenoj recikliranim vazduhom, okruženi stotinama ljudi. Pored toga, postoje površine poput sklopivih stolova i naslona za ruke koje su dodirnule bezbrojne ruke prije vas. Ovi uslovi čine avione idealnim mjestom za širenje klica.

Karen Duus, profesorka mikrobiologije i imunologije na Univerzitetu Turo Nevada, objasnila je naučnu pozadinu. „Vazduh oko svih nas i bilo kog drugog živog bića koje sretnemo okružen je malim oblakom mikroba, čestica kože i čestica prašine, direktno iz naših tijela ili odjeće“, rekla je.

„Kako se ljudi okupljaju, ovi mali lični oblaci se mješaju, a dio njih se razmjenjuje i lijepi se za nas ili našu odjeću dok se dodirujemo, tresemo, sjedimo ili ležimo na različitim površinama i prolazimo pored ljudi, kućnih ljubimaca, životinja i biljaka“, zaključuje on.

Koji je stvarni rizik?

Dr Eni DePaskval, specijalista porodične medicine, dodala je da se rizik od infekcije značajno povećava ako je neko na vašem letu bolestan. „Rizik od prenosa se povećava u roku od otprilike jednog reda ili metra“, rekla je. „Kašalj i kijanje i dalje mogu slati kapljice na vaše rukave, revere ili šal, čak i uz jaku filtraciju kabine.“

Jednostavan trik za zaštitu vašeg zdravlja

Srećom, postoji veoma jednostavan način da spriječite ulazak neželjenih klica u vaš dom. Dr DePaskval savjetuje da odeću koju ste nosili tokom putovanja bacite direktno u mašinu za pranje veša čim stignete kući. „Stavite odjeću u kojoj ste putovali direktno u korpu za veš ili mašinu za pranje veša. Izbjegavajte tresenje stvari, jer to može raspršiti čestice“, preporučuje ona.

Pored pranja odeće, tuširanje odmah po dolasku će vam pomoći da isperete taj osjećaj „prljavštine iz aviona“ i uklonite klice sa kože. Kao dodatnu mjeru predostrožnosti, možete koristiti dezinfekcione maramice za brisanje često korišćenih predmeta, kao što su mobilni telefoni i tableti, čiji ekrani imaju tendenciju da akumuliraju mnogo prljavštine.