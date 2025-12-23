Logo
Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

23.12.2025

13:53

Komentari:

0
Proizvođač burbonskog viskija Džim Bim objavio je da će obustaviti proizvodnju u svojoj glavnoj fabrici u Kentakiju za cijelu narednu godinu.

Destilerija će ostati zatvorena dok kompanija „koristi priliku da investira u poboljšanja postrojenja“, rekli su.

„Stalno procjenjujemo nivoe proizvodnje kako bismo najbolje zadovoljili potražnju potrošača i nedavno smo se sastali sa našim timom kako bismo razgovarali o količinama za 2026. godinu.“

Destilerije u Kentakiju, poznatom po svom burbonu, suočavaju se sa neizvesnošću, dijelom zbog trgovinske politike američkog predsjednika Donalda Trampa.

Kiša kapi raskrsnica

Društvo

Sutra oblačno sa kišom, u Krajini i na sjeveru susnježica i snijeg

Kompanija Džim Bim je u vlasništvu japanskog giganta Santori Global Spirits, koji zapošljava više od 1.000 ljudi na svojim lokacijama u Kentakiju. Kompanija je saopštila da će njeni drugi objekti u državi, uključujući samostalnu destileriju i objekte za flaširanje i skladištenje, nastaviti sa radom sledeće godine. Centar za posjetioce Kentakija takođe će ostati otvoren.

Džim Bim je saopštio da razmatra kako da iskoristi svoju radnu snagu tokom pauze u proizvodnji i da je u pregovorima sa svojim sindikatom.

U oktobru je Udruženje destilerija Kentakija (KDA), trgovinska organizacija, saopštilo da je količina burbona u skladištima širom države dostigla rekordnih više od 16 miliona barela.

Američke destilerije suočile su se sa porezima na uvoz svoje robe nakon što je Tramp u aprilu uveo tarife većini zemalja svijeta.

Trgovinske tenzije između SAD i Kanade takođe su uticale na prodaju alkohola, a većina kanadskih provincija je bojkotovala američka žestoka pića ranije ove godine, piše Bi-bi-si.

viski

prestanak proizvodnje

