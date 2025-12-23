Sutra oblačno sa kišom, u Krajini i na sjeveru susnježica i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno i hladnije, prvo sa kišom, koja će u Krajini i na sjeveru preći u susnježicu i snijeg, te će se formirati tanji snježni pokrivač, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Duvaće vjetar slab do umjeren, na udare na sjeveru pojačan, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjeren do jak jugo.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do tri, na jugu do šest, a maksimalna od nula do pet, na jugu do 11 stepeni Celzijusa.

Danas je u Republici Srpskoj i FBiH bilo umjereno do pretežno oblačno, samo je ponegdje na jugu i sjeverozapadu zabilježena slaba kiša, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Sokolac minus jedan, Gacko jedan, Han Pijesak dva, Foča, Rudo i Zenica tri, Ribnik, Novi Grad, Bihać, Drvar, Sanski Most i Sarajevo četiri, Bijeljina, Prijedor, Srebrenica, Srbac, Drinić i Mrakovica pet, Banjaluka i Šipovo šest, Bileća i Jajce sedam, Doboj, Zvornik, Mrkonjić Grad, Livno i Tuzla osam, Mostar devet, dok je u Trebinju i Kneževu izmjereno 10 stepeni Celzijusovih.