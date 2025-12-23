Dio penzionera mogao bi ostati bez penzija iz FBiH

23.12.2025
13:26
Komentari:0
Određenom broju penzionera, korisnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ostalo je još nekoliko dana da ispune obaveze kako ne bi došlo do obustave isplate penzije.
Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sredinom novembra upozorili su da su svi penzioneri Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje s prebivalištem izvan Federacije BiH dužni dostaviti potvrdu o životu do kraja godine.
„Obrazac mogu preuzeti s web-stranice Zavoda te ga, ispunjenog i ovjerenog, trebaju poslati poštom (original) na adresu nadležne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Dubrovačka b. b., 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo) do kraja kalendarske godine“, naveli su iz Zavoda, podsjeća Večernji list BiH.
„Potvrdu o životu ovjeravaju: nosilac penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini; opština prebivališta korisnika penzije; notar; diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine te dom za penzionere ili bolnica (ukoliko je penzioner tamo smješten)“, naglasili su iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Republika Srpska
Minić: Izuzetno složena situacija u javnim preduzećima
Dodali su da će se potvrde o životu koje su neovjerene, nepopunjene ili ovjerene od drugih institucija (banke, udruženja penzionera, lično i slično) smatrati neispravnim i nevažećim.
“Takve potvrde se neće moći prihvatiti kao valjane, a nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustave isplate penzije. Potvrdu o životu možete preuzeti u rubrici Dokumenti na zvaničnoj web-stranici www.fzmiopio.ba“, stoji u obavijesti ovog zavoda.
Naglasili su i da korisnici iz “Bosne i Hercegovine, entiteta Republika Srpska, Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Republike Srbije, Republike Crne Gore i Sjeverne Makedonije više nisu u obavezi slati potvrde o životu”.
„Izuzetak su korisnici penzija kod kojih postoji nedostatak u identifikacionim podacima, zbog čega se provjera na navedeni način ne može izvršiti, te su oni u obavezi dostaviti potvrdu o životu“, pojasnili su oni.
Napomenuli su da korisnici s prebivalištem u Republici Austriji i dalje imaju obavezu dostavljanja potvrde o životu do konačne realizacije dogovora o elektronskoj razmjeni podataka o činjenici smrti između Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i PVA Pensionsversicherungsanstalt.
Inače, zbog nedostavljanja navedenih potvrda svake godine se privremeno obustavlja isplata penzija za hiljade penzionera. Nedostavljanje potvrde o životu nije jedini razlog obustave penzija.
Penzioneri u Federaciji BiH koji primaju penzije putem banaka obavezni su redovno preuzimati čekove kao dokaz da su živi.
Svijet
Ponovo uhapšena Greta Tunberg
„Obaveza je jednom u šest mjeseci podići ček. Ukoliko penzioner to ne učini, banka nas o tome obavještava i slijedi obustava isplate penzije“, naveli su iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
„Kako bi se penzija deblokirala, potrebno je da se penzioner javi nadležnoj službi Zavoda“, dodali su oni.
Ovo pravilo zamjenjuje dostavljanje potvrde o životu, koja je obavezna za penzionere koji žive u inostranstvu.
Društvo
42 min0
Republika Srpska
46 min0
Region
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
42 min0
Društvo
1 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
Najčitanije
14
03
14
03
14
01
13
55
13
53
Trenutno na programu