Dio penzionera mogao bi ostati bez penzija iz FBiH

Određenom broju penzionera, korisnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ostalo je još nekoliko dana da ispune obaveze kako ne bi došlo do obustave isplate penzije.

Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sredinom novembra upozorili su da su svi penzioneri Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje s prebivalištem izvan Federacije BiH dužni dostaviti potvrdu o životu do kraja godine.

„Obrazac mogu preuzeti s web-stranice Zavoda te ga, ispunjenog i ovjerenog, trebaju poslati poštom (original) na adresu nadležne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Dubrovačka b. b., 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo) do kraja kalendarske godine“, naveli su iz Zavoda, podsjeća Večernji list BiH.

„Potvrdu o životu ovjeravaju: nosilac penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini; opština prebivališta korisnika penzije; notar; diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine te dom za penzionere ili bolnica (ukoliko je penzioner tamo smješten)“, naglasili su iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Dodali su da će se potvrde o životu koje su neovjerene, nepopunjene ili ovjerene od drugih institucija (banke, udruženja penzionera, lično i slično) smatrati neispravnim i nevažećim.

“Takve potvrde se neće moći prihvatiti kao valjane, a nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustave isplate penzije. Potvrdu o životu možete preuzeti u rubrici Dokumenti na zvaničnoj web-stranici www.fzmiopio.ba“, stoji u obavijesti ovog zavoda.

Ko su izuzeci

Naglasili su i da korisnici iz “Bosne i Hercegovine, entiteta Republika Srpska, Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Republike Srbije, Republike Crne Gore i Sjeverne Makedonije više nisu u obavezi slati potvrde o životu”.

„Izuzetak su korisnici penzija kod kojih postoji nedostatak u identifikacionim podacima, zbog čega se provjera na navedeni način ne može izvršiti, te su oni u obavezi dostaviti potvrdu o životu“, pojasnili su oni.

Napomenuli su da korisnici s prebivalištem u Republici Austriji i dalje imaju obavezu dostavljanja potvrde o životu do konačne realizacije dogovora o elektronskoj razmjeni podataka o činjenici smrti između Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i PVA Pensionsversicherungsanstalt.

Hiljade obustava

Inače, zbog nedostavljanja navedenih potvrda svake godine se privremeno obustavlja isplata penzija za hiljade penzionera. Nedostavljanje potvrde o životu nije jedini razlog obustave penzija.

Penzioneri u Federaciji BiH koji primaju penzije putem banaka obavezni su redovno preuzimati čekove kao dokaz da su živi.

„Obaveza je jednom u šest mjeseci podići ček. Ukoliko penzioner to ne učini, banka nas o tome obavještava i slijedi obustava isplate penzije“, naveli su iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

„Kako bi se penzija deblokirala, potrebno je da se penzioner javi nadležnoj službi Zavoda“, dodali su oni.

Ovo pravilo zamjenjuje dostavljanje potvrde o životu, koja je obavezna za penzionere koji žive u inostranstvu.