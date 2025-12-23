Gdje je zapelo oko novog zakona o PIO: Ovo je najveći problem

Predložene izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, posebno one koje se odnose na član 81, mogle bi donijeti značajne promjene u načinu obračuna najniže penzije, ali i otvoriti niz nelogičnosti kada je riječ o porodičnim penzijama, piše Faktor.

U izmijenjenom članu navodi se da će korisnicima kojima je porodična ili invalidska penzija utvrđena u iznosu nižem od zakonom propisanog minimuma biti isplaćena najniža penzija koja ne može biti manja od 90 posto prosječne penzije isplaćene u decembru prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava, prema podacima nosioca osiguranja.

Ovakvo rješenje predstavlja novinu u odnosu na važeći zakon. Kako su pojasnili iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u predloženim izmjenama postoje ozbiljne nelogičnosti.

Region Direktor centra na Drumitoru podnio ostavku zbog nesreće na žičari

Izmjenom člana 81 mijenja se i način izračuna najniže penzije. Ukoliko ovaj član bude usvojen u Vlada FBiH i Parlament FBiH, budući penzioner sa 15 godina staža i navršenih 65 godina života imaće penziju koja ne može biti niža od 60 odsto prosječne penzije u FBiH. Trenutno prosječna penzija iznosi 651 KM, što znači da bi minimalni iznos po ovom osnovu bio oko 390 KM.

Međutim, prema važećem Zakonu o PIO, osobe koje imaju 15 godina staža i 65 godina života ostvaruju pravo na najnižu penziju u FBiH, koja trenutno iznosi 599 KM.

Upravo tu nastaje problem koji ističu u Zavodu.

“Prema izmjenama člana 81. Zakona o PIO-u osoba koja ostvari, primjera radi, penziju sa 15 godina staža, koja će biti u visini 60 posto od prosječne penzije u FBiH, kada premine, a iza njega penziju naslijedi supružnik ili neko drugi iz porodice, recimo, dijete, ta penzija će biti viša nego što je imao umrli! Istovremeno, postoji drugi član u Zakonu, koji nije izmijenjen i u kojem piše da jedan član porodice ima pravo na porodičnu penziju koja je 70 posto od penzije umrlog. Zaista nije logično da osoba koja naslijedi penziju od člana porodice koji je za života radio, uplaćivao taj staž, ima veću penziju nego je imao umrli. Ovo je u slučajevima kada je umrli imao penziju koja je niža od 90 posto od prosječne penzije”, kazali su iz Zavoda PIO FBiH.

Svijet Kopao po njivi i naišao na neobičan predmet iz 14. vijeka

Ova potencijalna kolizija zakonskih odredbi mogla bi, upozoravaju stručnjaci, dovesti do neujednačene primjene zakona i dodatnih problema u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja, ukoliko se predložene izmjene ne dorade prije usvajanja.