Horor: Maskirani upali u stan i iskasapili dvojicu muškaraca

Izvor:

Telegraf

23.12.2025

08:46

Foto: Tanjug

Dvojica turskih državljana primljena su u nedjelju uveče u Urgentni centar sa teškim tjelesnim povredama.

Prema njihovim riječima, napala su ih trojica maskiranih muškaraca koji su se predstavili kao dostavljači.

U nedjelju, oko 22 sata, beogradski Urgentni centar primio je dvojicu državljana Turske, E.H. (47) i B.C. (23), sa ozbiljnim povredama nanetim hladnim oružjem. Prema nezvaničnim informacijama, žrtve su policiji ispričale nesvakidašnji i uznemirujući sljed događaja koji se odigrao u stanu u kojem su boravili.

Povrijeđeni muškarci su u svojim izjavama naveli da je drama počela kada je neko pozvonio na njihova vrata. Kako tvrde, ispred su stajala trojica muškaraca koji su izgledali kao dostavljači hrane, ali su na licima imali maske.

Odmah po otvaranju vrata, došlo je do brutalnog nasilja.

Prema navodima žrtava:

E.H. (47) je prvi napadnut i zadobio je više ubodnih rana u predijelu nogu i ruku.

B.C. (23) je zadobio opasnu povrijedu – ubodnu ranu u predelu stomaka.

Istraga u toku

Ljekari su konstatovali da obojica muškaraca imaju teške tjelesne povrede. O cijelom slučaju je odmah obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je preuzelo vođenje istrage.

Policija trenutno intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja. Prioritet je provjera iskaza povrijeđenih, kao i:

Pregled snimaka sa sigurnosnih kamera na objektu i u okolnim ulicama.

Identifikacija napadača i utvrđivanje da li je riječ o stvarnim dostavljačima ili su maske i oprema korišćeni kao paravan za razbojništvo.

Od E.H. napadači su uzeli oko hiljadu evra, prenosi Telegraf.

