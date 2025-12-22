Djed (75) divljao po putu sa više od 4 promila alkohola u krvi

Izvor:
Telegraf
22.12.2025
14:23
Komentari:0
Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici, prilikom kontrole saobraćaja, zaustavili su R. D. (75) koji je vozio "pežo" sa 4,38 promila alkohola u organizmu.
Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega je podnijeta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
