Logo
Large banner

Djed (75) divljao po putu sa više od 4 promila alkohola u krvi

Izvor:

Telegraf

22.12.2025

14:23

Komentari:

0
Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви
Foto: ATV

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici, prilikom kontrole saobraćaja, zaustavili su R. D. (75) koji je vozio "pežo" sa 4,38 promila alkohola u organizmu.

Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega je podnijeta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Podijeli:

Tagovi:

kontrola saobraćaja

brza vožnja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Досије: Сваки трећи дан једна породица у Српској буде завијена у црно

Republika Srpska

Dosije: Svaki treći dan jedna porodica u Srpskoj bude zavijena u crno

3 h

0
Тучпа посланика у турском парламенту

Svijet

Masovna tuča u turskom parlamentu: Pesnice sijevale na sve strane

3 h

0
Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Hronika

Harmonikaš Hanke Paldum poginuo u nesreći kod Višegrada

3 h

0
Српска добила нову соларну електрану: Уложено 4,5 милиона КМ

Ekonomija

Srpska dobila novu solarnu elektranu: Uloženo 4,5 miliona KM

3 h

0

Više iz rubrike

Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Hronika

Harmonikaš Hanke Paldum poginuo u nesreći kod Višegrada

3 h

0
Igor Repajić

Hronika

Na slobodi optuženi za pomaganje u ubistvu Radenka Bašića!

4 h

0
Истрага тапка у мјесту: Осумњиченим за убиство Данке Илић продужен притвор

Hronika

Istraga tapka u mjestu: Osumnjičenim za ubistvo Danke Ilić produžen pritvor

4 h

0
Разбојништво у бањалучком хотелу: Жртва тврди да је омамљена и претучена!

Hronika

Razbojništvo u banjalučkom hotelu: Žrtva tvrdi da je omamljena i pretučena!

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

17

07

"Košarkaška bomba": Pešić preuzeo evroligaša!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner