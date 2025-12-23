Logo
U Srpskoj rođeno 26 beba

23.12.2025

07:49

Komentari:

0
Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, devet djevojčica i 17 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 13 beba, Doboju pet, Gradišci četiri, a u Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju po jedna.

Магла у Бањалуци

Društvo

Magla i niska oblačnost usporavaju vožnju

U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i pet dječaka, Doboju četiri dječaka i djevojčica, Gradišci četiri dječaka, a u Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju po dječak.

U porodilištima Bijeljina, Zvornik i Istočno Sarajevo nije bilo novorođenih beba.

