U Srpskoj rođeno 26 beba

23.12.2025
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, devet djevojčica i 17 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je 13 beba, Doboju pet, Gradišci četiri, a u Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju po jedna.
U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i pet dječaka, Doboju četiri dječaka i djevojčica, Gradišci četiri dječaka, a u Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju po dječak.
U porodilištima Bijeljina, Zvornik i Istočno Sarajevo nije bilo novorođenih beba.
