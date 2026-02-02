Rođeno 12 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, od kojih osam djevojčica i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno šest beba, u Bijeljini dvije, a u Doboju, Istočnom Sarajevu, Zvorniku i Foči po jedna.

Četiri djevojčica i dva dječaka rođeni su u Banjaluci, u Bijeljini dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu i Zvorniku po jedna djevojčica, a u Doboju i Foči po jedan dječak.

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Prijedoru, Nevesinju, Trebinju i Gradišci.